A la découverte du nouveau Citroën C5 Aircross

La gamme Citroën est en pleine mutation. Le constructeur Français a quasiment renouvelé la totalité de sa gamme avec l’objectif de regagner des parts de marché et se bâtir une image de marque populaire. Cela se traduit par une rationalisation de la gamme avec notamment l’arrêt de la C5 X, la grande berline familiale, et le lancement de modèles vendus à prix attractifs (C3, C3 Aircross et C4).

Citroën lève le voile aujourd’hui sur la nouvelle génération du C5 Aircross, son nouveau vaisseau amiral. Un modèle apprécié des Français pour ses volumes, son bon niveau de confort et ses prix raisonnables. Cette seconde génération, attendue sur nos routes à l’automne, revoit totalement sa copie.

Le SUV familial de Citroën change de dessous et repose désormais sur la base technique « STLA Medium » de Stellantis. Autrement dit, sur la plateforme multi-énergies utilisée par les nouveaux Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland. Cette dernière va notamment permettre au C5 Aircross de proposer pour la première fois des motorisations 100 % électriques.

Le Français voit également ses dimensions progresser, passant de 4,50 m à 4,65 m de long. Cet accroissement des cotes le positionne parmi les grands du segment des SUV compacts (Volkswagen Tiguan, Opel Grandland et Dacia Bigster), à la limite du segment supérieur ou l’on retrouve les Renault Espace et Peugeot 5008, proposant jusqu'à 7 places. Une offre que le C5 Aircross ne proposera pas. "Techniquement ce n'est pas possible de mettre 7 places dans cette voiture, notamment à cause du toit qui chute à la manière d'un fastback et il n'est pas prévu de lancer une déclinaison", explique Sébastien Moraux, Chef de Produit pour le C5 Aircross.

Ses cotes totalement modifiées (+ 15 cm en longueur et - 3 cm en hauteur) lui donnent une allure plus élancée que le modèle actuel. Une impression renforcée par les galbes sur les ailes et le toit contrasté fuyant vers l’arrière. Le bureau de style a soigné le look du nouveau venu qui se distingue nettement de ses cousins du groupe Stellantis bâtis sur la même plateforme.

Le nouveau C5 Aircross en profite pour adopter la nouvelle identité stylistique de la marque aux chevrons inspirée dans la grande ligne du concept Oli. On retrouve tout d'abord le nouveau logo, mais aussi la signature lumineuse composée de fines barrettes et d’optiques de forme carrée. L’ensemble domine un capot inédit composé d’un double bosselage. À l’arrière on retrouve également deux barrettes lumineuses en relief, très originales et finalement proches du concept-car exposé au Mondial de Paris en 2024. Cet ensemble repose sur de grandes jantes pouvant aller jusqu’à 20’’.

A bord aussi tout a changé. Le poste de conduite se veut désormais minimaliste et mise tout sur les écrans avec l’intégration d’une gigantesque tablette tactile verticale, à la manière d’une Tesla. Il s’agit du plus grand écran tactile (HD) jamais proposé au sein du groupe Stellantis. Il est équipé de la dernière version des systèmes d’info-divertissement du groupe avec (entre autres) la navigation 3D connectée, les connectivités CarPlay et Android sans fil, l’IA ChatGpt, l’assistant vocal, etc. Bonne surprise, ce dernier est réactif et simple à utiliser. La partie basse est dédiée aux commandes les plus basiques comme la ventilation, la température ou la climatisation. La partie supérieure pour tout le reste.

Sous les yeux du conducteur, l’on trouve une instrumentation assez fine mais bien lisible. Le mobilier est majoritairement recouvert de tissus rembourrés et issus de matières recyclées, pour créer une ambiance chaleureuse soulignée par un éclairage d'ambiance à LED. C’est dans l’ensemble réussi. L'esprit "salon" est présent mais l'on note tout de même une baisse de qualité notamment en ce qui concerne les plastiques. Alors que son devancier utilisait encore des matériaux souples sur la casquette de compteur et les habillages de portière, le nouveau venu est recouvert de plastiques durs et assez fragiles.

On note aussi l’arrivée d’un accoudoir central flottant, intégrant deux porte-gobelets et deux emplacements pour smartphones. Ce dernier offre également un espace de rangement ouvert pas très facile d’accès. Il vient en complément de nombreux rangements.

Ce que l’on attend d’un SUV familial, c’est du volume et de la modularité. Le premier contrat est rempli. Le SUV Français met à profit ses 15 cm supplémentaires pour offrir aux passagers arrière un espace aux jambes nettement supérieur. Les grands gabarits voyageront à leur aise avec en prime des dossiers inclinables. Le confort des occupants est assuré par des sièges larges et moelleux qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Citroën a également ajouté deux points de charge USB-C.

On a fait le choix de supprimer les 3 sièges individuels

La seconde partie du contrat n’est pas vraiment remplie. Cette nouvelle génération perd en modularité et troque ses trois sièges arrière indépendants et coulissants pour une banquette arrière fixe. Le passager du milieu a du coup moins d’espace et il est désormais impossible aussi de moduler le volume de coffre."Pour améliorer l'espace et le confort au rang 2, il était compliqué techniquement d'intégrer 3 sièges arrière indépendants, c'était aussi plus lourd. On a fait ce choix, en ajoutant un accoudoir et des dossiers inclinables, et fractionnables 40/20/40" confie Sébastien Moraux.

Bonne nouvelle, sa nouvelle plateforme lui permet d’offrir le même volume de coffre quelle que soit la motorisation choisie : à savoir de 565 dm3 (651 L en eau) à 1 668 dm3 banquette rabattue et surtout la même capacité de réservoir pour les motorisations hybrides. De quoi contenter les familles. Mais il faut bien l’avouer, au regard de l’importante longueur, c’est dans la moyenne du marché. Un Skoda Kodiaq de quasiment même longueur fait mieux. Bon point, le plancher de coffre peut être réglé selon deux hauteurs différentes avec en position basse, un espace disponible pour ranger les câbles.

Hormis la disparition de l’offre diesel, il n’y a pas beaucoup de suspens quant à sa fiche technique puisqu’il s’équipe des éléments de base du groupe Stellantis. Le grand SUV Citroën reprend ainsi le 1.2 Puretech micro-hybride 48V de 136 ch équipé de la boîte automatique, le nouveau bloc hybride rechargeable de 195 ch capable de parcourir environ 100 km en tout électrique.

Les prix seront plus intéressants que ceux de l'actuel

La nouveauté concerne l’arrivée de deux motorisations électriques reprises du Peugeot E-3008 : l’une de 210 ch associée à une batterie de 73 kWh (530 km d’autonomie), l’autre de 230 ch et batterie de 97 kWh annonçant une autonomie mixte de 680 km. La capacité de recharge est dans les standards du marché avec un chargeur AC de 11 kW livré de série et un DC de 160 kW. En 2026, Citroën enrichira ses versions de la technologie V2L qui permet de recharger un élément extérieur. Si la fiche technique n’a pas encore été communiquée, l’on sait d’ores et déjà que le C5 Aircross n’est pas une ballerine. Il faudra compter 1,6 tonne pour la version micro hybridée, 1,8 tonne pour l’hybride rechargeable et plus de 2 tonnes pour l’électrique.

En bon élève, le SUV de Citroën propose son propre planificateur d’itinéraires avec prise en compte du relief, du trafic, de la disponibilité des bornes, etc. Une pompe à chaleur optionnelle et un freinage régénératif à 3 niveaux.

Le nouveau C5 Aircross reconduit les suspensions à butées hydrauliques progressives, marque de fabrique du constructeur. Ces dernières absorbent efficacement les imperfections et délivrent un très bon niveau de confort. À l’avant il y a même deux butées progressives par amortisseur, une pour la compression et l'autre pour la détente. Le SUV familial s’offre également les dernières aides à la conduite du groupe comme la conduite autonome de niveau 2, le changement de file semi-automatique, l’alerte de trafic arrière.

"Le C5 Aircross sera aligné avec le positionnement de la marque. Les prix seront plus intéressants que ceux de l'actuel mais aussi plus attractifs que ceux d'un Peugeot 3008", assure Sébastien Moraux. Selon nos informations, le prix d'accès avec la motorisation micro-hybride de 145 ch devrait tourner aux alentours de 35 000 €. Le SUV familial de Citroën fera son apparition sur nos routes à l’automne.