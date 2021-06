Ils partagent beaucoup, et ça ne se voit pas du tout. Pourtant, même avec des looks diamétralement opposés, les deux acteurs de ce dual reposent sur des dessous techniques strictement identiques, également partagés par le Peugeot e-2008, ou la e-208. L'un est premium, l'autre généraliste, avec des prix qui n'ont rien à voir, bien sûr. Le Mokka débute à 36 100 € (mais déjà bien équipé) contre 37 000 € pour le DS 3 Crossback (et 39 800 € pour un équipement équivalent). Le Mokka monte jusqu'à 42 050 €, contre 45 500 € pour le DS. Mais ce qui les réunit plus encore, c'est leur originalité de style. Ils sont très différents, mais tous deux atypiques.

Les DS 3 Crossback E-Tense et Opel Mokka-e au salon Caradisiac 2021

dailymotion DS 3 Crossback E-Tense VS Opel Mokka-e : stylés - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Design : original ou original ?

Le style de DS a toujours fait beaucoup parler, et ce n'est pas près de s'arrêter. Pas toujours en bien cependant, et lors de la sortie du DS 3 Crossback, il est clair que son esthétique n'a pas manqué de faire couler de l'encre. Original, chargé, fort, trop encombré, trop m'as-tu-vu, trop clinquant, bling-bling : autant de qualificatifs que l'on a lus à droite et à gauche. Il est vrai que le parti pris esthétique est fort, et assumé jusqu'au bout. Les chromes sont bien présents, c'est un fait. Mais quoique chargé, l'ensemble se tient, finalement, et le DS 3 Crossback est plus agréable à regarder en circulation qu'en photo.

De son côté, le Mokka deuxième du nom n'a plus rien à voir avec le premier. Il reprend la plateforme PSA baptisée CMP, et perd au passage 12 cm, avec désormais 4,15 m, soit 4 de plus que le DS. Lui aussi ne peut être qualifié de classique dans le style. Il adopte le premier la nouvelle calandre qui sera la signature Opel à l'avenir, qui porte le nom de "vizor", vue sur le concept GTX Experimental de 2018. Elle réunit la partie centrale et les optiques en les entourant d'un jonc chromé. Et il est possible de choisir contre 300 € en option, un capot noir, qui donne beaucoup d'originalité. Mais les clients seront-ils séduits ? La poupe est plus classique, avec des feux en L et des montants arrière en forme d'aileron de requin inversés, déjà vus sur d'autres modèles, Opel ou pas. Le DS 3 Crossback en faisant usage sur ses portières arrière justement.

Notre choix : égalité.

À bord : chargé ou épuré

Le style extérieur chargé du DS 3 Crossback se retrouve à l'intérieur. Les aérateurs se retrouvent sur des contreportes épaisses, ils adoptent un look en losange qui se retrouve partout sur la planche de bord, pour les commandes, boutons et compteurs. Ce n'est pas que ce soit moche, mais c'est assez loin d'être ergonomique. Il faut un temps d'adaptation. Mais les matériaux utilisés (aluminium, cuir surpiqué), leur texture, les selleries, le dessin de l'ensemble évoque sans conteste l'univers de la haute couture, et c'est bien moins triste et classique qu'à bord d'un Audi Q2.

De son côté, le Mokka se présente bien plus classiquement. La planche de bord est épurée, avec deux grands écrans numériques comme enchâssés dans un grand espace sous casquette. Beaucoup de pièces sont noir laqué. Joli mais salissant et rayable à la longue. L'ambiance est tout de même bien plus sobre et sombre, même si c'est plus original que sur la précédente génération. La qualité des matériaux n'a pas à rougir. C'est plus plastique qu'à bord du DS, mais mieux que beaucoup de productions généralistes, y compris Volkswagen. Et l'ergonomie est plus naturelle.

Notre choix : le DS 3 Crossback, pour l'originalité, la clarté et les matériaux.

Habitabilité/coffre : pas encore des modèles familiaux

Avec une plateforme identique, ces deux modèles proposent peu ou prou une habitabilité identique aux places arrière. Et elle est correcte pour 2 adultes, un peu moins pour trois. L'espace aux jambes est suffisant. Mais dans l'un comme dans l'autre, l'accès aux places arrière est rendu difficile par des portières étroites à l'ouverture réduite.

Le volume de coffre est plus grand pour le DS 3 Crossback, avec 350 litres, un volume équivalent à celui des versions thermiques. Le Mokka, lui, perd 40 litres avec cette version électrique, soit 310 litres contre 350 en thermique, dommage. Il reprend l'avantage avec une moindre sensation d'être engoncé à l'arrière. Avec sa surface vitrée très réduite, le DS donne cette impression.

Notre choix : DS 3 Crossback, grâce au coffre.

Gamme de moteurs : bonnet blanc et blanc bonnet

Vous l'avez déjà compris, les deux protagonistes du jour partagent la même plateforme, et par conséquent la même motorisation électrique.

Il s'agit d'un bloc de 100 kW, soit 136 ch, et 260 Nm de couple maximum. Il est alimenté en électricité par une batterie de 50 kWh, qui offre une autonomie combinée de 320 km pour le DS 3 Crossback et 322 km pour le Mokka. La puissance de recharge maxi est de 100 kW pour les deux sur les bornes rapides (80 % de récupérés en 30 minutes), et le chargeur intégré fait 7,4 kW, permettant de récupérer les 100 % en 8 heures.

Notre choix : égalité.

Technologie : DS ouvre plus de possibilités

L'Opel Mokka profite de cette deuxième génération pour se mettre à jour au niveau des technologies. Ainsi, il peut offrir, selon les niveaux de finition, les feux à LED matriciels intellilux, l'instrumentation numérique 12 pouces, l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux, l'alerte de véhicule dans l'angle mort, la compatibilité Android Auto et Apple Car Play ou le régulateur de vitesse adaptatif permettant d'aller jusqu'à l'arrêt complet et le redémarrage.

Mais le DS 3 Crossback est un modèle revendiqué premium. Il ajoute à tout cela des possibilités de personnalisation de l'habitacle poussées, des poignées de portes affleurantes qui se déploient à l'approche de la clé, un affichage tête haute, et une application My DS qui permet de gérer à distance la recharge de la voiture, de programmer le chauffage, ou de connaître le niveau de charge et l'autonomie restante.

Notre choix : le DS 3 Crossback.

Sur la route : un peu plus dynamique, ou un peu plus confortable

Les moteurs sont identiques, les plateformes aussi. Il était donc couru d'avance que les deux autos se ressembleraient en matière de conduite. Et c'est le cas. Le DS 3 Crossback est peut-être un tout petit peu plus ferme de suspension que le Mokka. Celui-ci se distingue par une direction un peu plus légère. Mais globalement, les sensations sont très proches, tout comme les performances. Le DS fait un tout petit peu mieux au 0 à 100 km/h (8,7 s. contre 9 s.). La vitesse maxi est fixée et limitée pour les 2 à 150 km/h. C'est tout à fait suffisant dans tous les cas.

Le châssis partagé est en tout cas très sûr, la tenue de route sans reproche aucun, et même améliorée par un centre de gravité très bas, à cause des batteries situées sous le plancher. Ce sont honnêtement presque ces versions électriques qui donnent le plus de plaisir à la conduite, par rapport aux versions thermiques. Le monde change...

Notre choix : égalité

DS 3 Crossback contre Opel Mokka : le verdict Caradisiac

THÈME AVANTAGE Design Égalité Présentation intérieure DS 3 Crossback Habitabilité/Coffre DS 3 Crossback Choix des moteurs Égalité Technologies DS 3 Crossback Sur la route Égalité LE VERDICT CARADISIAC DS 3 Crossback E-Tense : 3 - Opel Mokka e : 0 - Égalité : 3

Le gagnant : DS 3 Crossback

Certes il est un peu plus cher que le Mokka e, mais le DS 3 Crossback en offre plus. Et heureusement. Pour ceux qui ne sont pas rebutés par son style, et qui ne sont pas claustrophobes, il offre un équipement plus technologique, un meilleur volume de coffre, et un peu plus de dynamisme sur la route. Pour ceux qui préfèrent un peu plus de classicisme (sauf côté look extérieur), le Mokka e sera un bon choix, parfaitement méritant.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.