Les 5 SUV familiaux électriques du salon Caradisiac 2021

Si le segment automobile qui comprend le plus de voitures électriques est aujourd'hui logiquement celui des citadines, on aurait pu penser que celui des SUV familiaux serait au contraire loin derrière. Or il n'en est rien, puisque c'est le second le plus fourni en modèles, avec pas moins de 11 représentants !

Tous ne sont pas présents au salon Caradisiac, malheureusement, mais cinq d'entre eux sont réunis sous le chapiteau du village du cirque Micheletty, qui accueille en son sein le second salon de l'auto Caradisiac.

Cinq SUV familiaux électriques au salon de l'auto Caradisiac

Un segment qui se partage assez équitablement entre modèles premium et modèles généralistes.

Il y a d'abord les modèles les plus chers et les plus luxueux, comme l'Audi Q4 e-tron ou le Mercedes EQC, que nous n'avons pas pu avoir, le BMW iX3 ou le Jaguar I-Pace. Certains dépassent les 90 000 €. Mais proposent des prestations en rapport, avec grosse batterie, grosse puissance et grosse autonomie. Le Tesla Model X, lui aussi considéré comme premium, met tout le monde d'accord avec des prix qui grimpent à plus de 120 000 €, mais jusqu'à 1 020 ch de puissance, et plus de 580 km parcourus pour les versions grande autonomie. Ce dernier, dans sa version restylée, absente elle aussi du salon, possède un nouveau volant qui a fait parler de lui, de par son côté "manche d'avion de ligne" très original.

Tous ont un niveau de technologie très élevé, et des équipements high-tech de pointe.

Un cran en dessous, on trouve des modèles généralistes, qui tentent au contraire de démocratiser la mobilité électrique, avec des partis pris parfois très différents.

Le Ford Mustang Mach-E, par exemple, met en avant son côté très sportif, inspiré du coupé très thermique du même nom. Et c'est vrai qu'en grimpant jusqu'à 465 ch en version GT et avec un 0 à 100 abattu en 3,7 secondes, il en mérite l'appellation.

Les versions d'entrée de gamme débutent, elles, à 49 000 € hors bonus.

Le Nissan Ariya, qui a fait une apparition au salon, mais qui a dû repartir avant que l'on tourne la vidéo, joue la carte du style. Il peut grimper lui aussi haut en puissance (395 ch) et certaines versions annoncent 500 km d'autonomie.

Fort en style aussi, le Hyundai Ioniq 5 (même situation que l'Ariya), un modèle étonnant, très spacieux, grand comme un Peugeot 5008, et qui dévoile un intérieur chaleureux rempli de matériaux recyclés et recyclables. Son équipement impressionne pour un modèle généraliste, avec par exemple un affichage tête haute à réalité augmentée. Et il peut récupérer 100 km d'autonomie en 5 minutes grâce à une recharge rapide jusqu'à 350 kW !

Moins démonstratif, le Skoda Enyaq, très dans l'esprit de la marque. Sobriété et pragmatisme. Son prix débute à 40 800 € en version 62 kWh, de 180 ch. La version 82 kWh de 204 ch annonce plus de 500 km d'autonomie, pour 47 300 €. Hors bonus.

Mais il y a encore moins cher, avec le champion Aiways U5, un modèle chinois, qui propose ses services contre 39 300 €, pour 204 ch et 383 km d'autonomie. Pas mal, et notre essai a conclu que ce n'était pas si mauvais, comme SUV, même si pas au niveau des meilleurs, évidemment.

Les caractéristiques de tous les modèles du segment

Modèle Capacité de batterie (nette) Puissance Autonomie Prix Aiways U5 63 kWh 204 ch 383 km de 39 300 € à 42 400 € Audi Q4 e-tron NC NC NC NC BMW iX3 74 kWh 286 ch 460 km de 69 950 € à 76 350 € Ford Mustang Mach-E 68 à 88 kWh 269 à 351 ch 400 à 610 km de 48 990 € à 69 500 € Hyundai Ioniq 5 58 à 72,6 kWh de 170 à plus de 300 ch jusqu'à 460 km NC Jaguar I-Pace 90 kWh de 320 à 400 ch 480 km de 70 350 € à 94 600 € Mercedes EQC 80 kWh 408 ch 414 km 79 800 € Nissan Ariya 63 à 87 kWh 217 à 395 ch 360 à 500 km NC Skoda Enyaq 55 à 77 kWh 149 à 204 ch 340 à 500 km 36 050 € à 47 770 € Tesla Model X restylé 100 kWh 560 à 1 020 ch 547 à 580 km 99 990 € à 123 690 € Tesla Model Y 72,5 kWh 351 à 462 ch 480 à 505 km 63 000 € à 70 000 €

Les 5 SUV familiaux électriques du salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Au-delà de leur avis objectif, partagé lors de nos essais sur Caradisiac, nos journalistes ont aussi une sensibilité qui leur est propre, et des préférences qui ne vont pas forcément vers le "meilleur" véhicule objectivement. Parce que préférer telle ou telle auto, c'est aussi subjectif.

Alors voici leur préférence dans cette catégorie, où il ont pu faire un choix parmi tous les modèles du segment, et pas seulement les 5 présents au salon.

Alexandre Bataille : "Là, sincèrement aucune"

La consommation d'une voiture électrique est tellement volatile que concevoir un SUV à l'aérodynamisme médiocre dont le poids frôle les 2 tonnes me dépasse. De plus, dépenser près de 100 000 € pour un voiture à peine capable de traverser la France en une charge me donnerait un ulcère.

Manuel Cailliot : "Le Tesla Model X ? Non ! Le Skoda Enyaq"

Hors vulgaires considérations de prix, je pense que je me laisserai tenter par un Tesla Model X Plaid de 1020 ch, histoire d'atomiser tout ce qui roule sur la route, ou presque. Mais mon côté pragmatique vous conseillera, après avoir tenu compte du prix et des caractéristiques, un intelligent Skoda Enyaq. Pas vilain, pas cher, suffisamment puissant et performant pour une utilisation quotidienne, c'est, comme souvent quand on parle d'un modèle Skoda, un "achat malin".

Pierre Desjardins : "Le Ford Mustang Mach E, le sacrilège séduisant"

En attendant (avec impatience) les très prometteurs Hyundai Ioniq 5 et Nissan Ariya, mon choix se porte sur le Mach E. Ford a fait très fort ces dernières années pour rattraper son retard en matière d'électrification, que ce soit à 100 %, en hybride ou en hybride rechargable, et cette Mustang du 21e siècle en est un parfait exemple : dans sa version propulsion à grosse batterie, elle offre en effet un excellent rapport prix/prestation que ce soit par ses performances, son autonomie, son habitabilité ou son contenu technologique.

Olivier Pagès : "La Ioniq 5 pour sa différence"

Moi qui suis allergique aux SUV, je dois avouer que le Ioniq 5 me plait énormément car déjà il ressemble beaucoup à une berline. Ensuite sa présentation intérieure est moderne et surtout Hyundai fort de son expérience en matière de véhicules électriques annonce une recharge utra rapide, ce qui est la clé du succès mais également de la facilité au quotidien selon moi.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.