Nissan Ariya: le bon timing - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Actualité chargée sur le front des SUV à motorisation électrique. Après Ford avec Mustang Mach-E, Hyundai avec la Ioniq 5, Volkswagen avec l’ID.4, Kia avec l’EV6 et Tesla avec le Model Y, c’est Nissan qui s’apprête à entrer dans la danse avec l’Ariya, qui sera commercialisé au deuxième semestre.

Long de 4,60 m, l’Ariya bénéficie d’un design particulièrement soigné, avec une carrosserie présentant d’intéressants jeux de volumes, et alternant de surfaces convexes et concaves. Des porte-à-faux avant et arrière particulièrement courts dynamisent le profil de l’auto, et les peintures bi-tons (6 combinaisons seront proposées) valorisent l’ensemble.

L’Ariya repose sur la plate-forme CMF-EV, également utilisée par Renault pour ses futurs modèles électriques. Cinq versions de l’auto seront disponibles, à deux et quatre roues motrices (un moteur par essieu en ce cas).

Pour ces dernières, on pourra compter sur 279 ch avec la batterie 63 kWh (autonomie de 340 km), et 306 ch avec la batterie 87 kWh (460 km de rayon d’action). La technologie e-4RCE (prononcer « iforce») gère la puissance et du freinage roue par roue, pour plus d’efficacité même sur chaussée glissante. L’Ariya deux roues motrices (un moteur à l’avant) se verra doté de batteries de 63 et 87 kWh, avec des autonomies de respectivement 360 et 500 km. Fabriqué au Japon, l’Ariya sera commercialisé à la rentrée 2021.

PROSPECTIVE FIABILITE Imaginez. Imaginez-vous dans 10 ans au volant de ce Nissan Ariya. En faisant la rétrospective, que vous direz-vous ? Que vous avez passé 10 ans de tranquillité absolue ? Ou que vous n'avez cessé d'être embêté par des soucis de fiabilité ? Impossible de répondre aujourd'hui de façon sûre et certaine, bien sûr. Tout comme c'est impossible pour à peu près toutes les nouveautés présentées lors de ce salon. Mais cela n'empêche pas de se baser sur ce que l'on sait de la marque Nissan, et sur les véhicules électriques, pour échafauder une théorie. Celle-ci dirait plutôt que cela devrait bien se passer pour l'Ariya. Il bénéficie de l'a priori positif sur les voitures électriques, plus fiables en moyenne que les thermiques. Et en tant que modèle Nissan fabriqué au Japon, il devrait aussi profiter du sérieux de construction que l'on connaît pour les modèles qui sortent des usines du pays. Cela dit, reandez-vous dans quelques années pour voir si notre jugement théorique aura résisté à l'épreuve de la réalité.

