Nissan présente l'Ariya, un SUV coupé électrique

En grande difficulté, Nissan a dévoilé fin mai son plan de relance, nommé Nissan Next. Il comporte les deux grands volets habituels de ce genre de plan : des mesures d'économies (comme la fermeture de l'usine de Barcelone) et une offensive de nouveautés, selon deux grands axes, qui sont les SUV et les électriques. Et l'un des premiers lancements majeurs du Nissan Next fait la synthèse des deux, il s'agit de l'Ariya.

Le japonais n'hésite d'ailleurs pas à dire qu'il commence un nouveau chapitre de son histoire avec ce modèle. Ce SUV coupé est important à plus d'un titre. Il lance la nouvelle offensive de l'Alliance sur le marché de l'électrique avec le privilège d'inaugurer en série la très attendue plate-forme CMF-EV, une base modulaire spécialement pensée pour les modèles électriques, qui sera reprise par Renault en 2021. La priorité de sa mise au point explique d'ailleurs pourquoi Nissan n'a pas plus rapidement développé sa gamme d'électriques, alors que la Leaf fête ses 10 ans. Autant attendre la CMF-EV pour proposer d'autres véhicules branchés, notamment un SUV.

Porte-drapeau du renouveau de Nissan, l'Ariya a carrément le droit à un logo inédit. On découvre en effet un nouvel emblème. Rétroéclairé ici, il a des formes simplifiées. Ce logo prend place dans une grande calandre, mais comme c'est un modèle électrique, la grille est fermée. Celle-ci est encadrée par deux grands sabres lumineux.

De manière générale, l'Ariya est un SUV coupé aux formes assez lisses et aux proportions influencées par la nouvelle base CMF-EV. Ainsi, la partie avant est plus compacte. La forme élancée du profil est marquée par la ligne de chrome qui surligne le vitrage latéral, qui remonte à sa fin pour former une petite pointe de carrosserie. La lunette est très inclinée. À l'arrière, l'Ariya opte pour un bandeau de feux, sur lequel sont inscrites en grand les lettres de Nissan. L'Ariya mesure 4,60 mètres de longueur.

L'intérieur se fait épuré, avec une architecture horizontale. Il y a deux écrans de 12,3 pouces en enfilade pour l'instrumentation et le multimédia, sans casquette, un volant à deux branches et une fine bande pour les aérateurs. La planche de bord et le tunnel central ont un aspect flottant. Le plancher à l'avant est d'ailleurs totalement dégagé. Des commandes haptiques et tactiles sont cachées dans les inserts décoratifs. Le coffre a un volume allant jusqu'à 468 litres.

L'Ariya va multiplier les variantes techniques. Déjà cinq versions sont annoncées. Il y a deux déclinaisons deux roues motrices, avec un seul moteur, de 160 et 178 kW, soit 217 et 242 ch. Le premier a une batterie de 63 kWh (capacité utile), le second de 87 kWh, ce qui donne des autonomies de 360 et 500 km.

Il y a ensuite des variantes quatre roues motrices nommées "e-4orce", avec deux moteurs électriques. Il y a un modèle de 205 kW, soit 279 ch, avec la batterie 63 kWh, pour une autonomie de 340 km, un modèle de 225 kW, soit 306 ch, avec la batterie 87 kWh, pour une autonomie de 460 km, et un modèle Performance de 290 kW, soit 394 ch, avec la batterie de 87 kWh, pour une autonomie de 400 km. Ce dernier passe de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes.

Les versions à batterie 63 kWh sont équipées d'un chargeur de 7,4 kW pour un usage domestique, tandis que les versions 87 kWh comprennent un chargeur triphasé de 22 kW pour recharger son véhicule à domicile. Le modèle peut également supporter une charge rapide allant jusqu'à 130 kW.

Côté technologies, l'Ariya reçoit une nouvelle évolution de la conduite semi-autonome ProPilot, avec la prise en compte des données routières. Nissan ne précise pas encore la date de commercialisation en Europe et les prix.