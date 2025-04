Future Nissan Micra : à quoi faut-il s’attendre ?

Malgré le détricotage de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Nissan peut encore compter sur Renault quand la marque japonaise en aura besoin. Ainsi la nouvelle génération de Nissan Micra doit beaucoup au Losange. Celui-ci va lui fournir la plateforme et les motorisations électriques de la R5 et produira la Micra dans la même usine que la Renault 5 électrique, à Douai dans le Nord.

On devrait découvrir rapidement toutes les caractéristiques techniques de cette nouvelle citadine « franco-japonaise » qui n’existera qu’avec des motorisations électriques. On a d’ailleurs un bel aperçu de cette auto puisque Nissan a dévoilé la première image de sa petite Micra. Cette Micra de sixième génération sera commercialisée avant la fin de 2025.

Légèrement plus ronde que la R5, sa cousine technique

Si la nouvelle Micra reprend de très nombreux éléments de la Renault 5 E -Tech Electric, elle s’en démarque un peu par son design. Alors que le R5 cultive les formes rectangulaires, pour la Nissan Micra c’est le rond qui est à l’honneur. C’est particulièrement visible dans le traitement des feux de jour à l’avant en deux demi-cercles, lesquels ceinturent les feux de croisement et de route. À l’arrière les feux auront aussi la forme de deux demi-cercles et la forme générale de la carrosserie est aussi plus ronde que la précédente génération, se rapprochant en cela de la troisième génération de Micra (K12 de 2003 à 2011). On voit aussi que les boucliers sont différents de ceux de la R5, comme les flancs du véhicule. On remarque sous la ceinture de caisse, une sorte de sillon partant de l’extrémité du projecteur à l’avant pour se terminer juste avant le montant « C ».

Des motorisations empruntées à la R5

Dans l’habitacle de ce modèle, même si pour l’instant celui-ci est encore secret, il se pourrait que la Micra affiche également des formes plus rondes avec une instrumentation numérique de forme ovoïde, à l’instar de ce que proposait la troisième génération de Micra. Pour le reste, de nombreux équipements devraient être communs avec ceux de la Renault 5, réduction des coûts oblige. Reprenant la base technique AmpR Small de la Renault 5 E -Tech Electric, la Nissan Micra utilisera les batteries de cette dernière (40 et 52 kWh) ce qui devrait lui permettre, avec la motorisation la plus efficiente, une autonomie de 410 km selon la norme WLTP. Les motorisations devraient être communes aux deux autos et la Nissan Micra devrait être disponible en 95, 120 et 150 ch.

Une version Nismo en préparation ?

Il n’est pas dit que cette Micra n’existe pas dans quelques mois ou années en version sportive Nismo. Sans prendre exemple sur la trop exclusive Renault 5 Turbo 3 E, série spéciale de 1 680 exemplaires, qui se dote d’une motorisation de 540 ch, la Nissan Micra Nismo pourrait s’inspirer de l’Alpine A290 et se doter de l’une ou des deux motorisations de 180 et 220 ch qui équipe la citadine du « A fléché ». Pour le style, on pourrait imaginer que celui de la future Nissan Micra Nismo se rapproche de celui du concept-car Nissan 20-23 présenté en 2023. Dotée d’imposants éléments aérodynamiques et affichant suffisamment de puissance, cette Micra Nismo pourrait faire craquer les conducteurs sportifs.

Prête pour les premières livraisons en 2026

Sur le site du constructeur Nissan, la marque japonaise propose à ses clients de s’informer sur la future Nissan Micra. Pour le moment les informations sont très limitées, mais un compte à rebours indique : 24 jours restants. Il y a fort à parier que d’ici la fin du mois de mai la plupart des secrets de cette nouvelle Micra soient dévoilés et qu’il existe une possibilité de la précommander. Ce qui est sûr c’est que cette auto sera en vente avant la fin de l’année pour des livraisons prévues début 2026.