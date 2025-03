Que pensez-vous des nouvelles Nissan Micra et Leaf électriques ?

Il y a enfin des nouveautés à se mettre sous la dent chez Nissan. Le constructeur japonais, en grande difficulté financière et en pleine restructuration, montre pour la première fois plusieurs modèles importants pour le marché européen.

La première de ces nouveautés est la Micra de sixième génération, cette cousine technique de la Renault 5-Tech Electric qui remplace un modèle disparu depuis 2017 (et basé à l’époque sur la même plateforme que la Renault Clio thermique).

Visible pour la première fois en « clair » dans sa version définitive, elle dévoile une silhouette logiquement très proche de celle de sa cousine française (logique puisque la structure ne change pas) et une face avant arborant deux gros feux ronds à la signature LED stylisée. Sa partie arrière n’est pour l’instant pas visible et on note tout de même un dessin des montants différent de celui de la R5. Nissan précise que la voiture laissera le choix entre les batteries de 40 et de 52 kWh, exactement comme la citadine de la marque au losange. Avec « plus de 400 km en autonomie maximale ». Sa commercialisation démarrera « avant la fin de l’année 2025 » et sa fabrication sera assurée à Douai.

La Leaf de troisième génération se dévoile

Nissan montre aussi pour la première fois la Leaf de troisième génération, qui ressemble bien à un crossover comme l’avaient annoncé les communicants de la marque.

Cette nouvelle Leaf repose sur l’architecture CMF-EV déjà utilisée par le SUV Ariya (ainsi que les Renault Mégane E-Tech et Scénic E-Tech). On n’en connaît pas les dimensions pour l’instant, ni les capacités de batteries ou les performances. La voiture sera assemblée à Sunderland et commercialisée avant la fin de l’année elle aussi.

Un aperçu du futur Nissan Juke de troisième génération

Enfin, Nissan commence à communiquer sur le prochain Juke de troisième génération visible dans la pénombre. Il laisse entrevoir une silhouette assez marquée, rappelant un peu celle de la Micra de cinquième génération. Le constructeur précise qu’il sera « 100% électrique », n’évoquant même pas une éventuelle déclinaison thermique. Sera-t-il cousin de la Renault 4 E-Tech Electric ? Une chose est sûre, sa présentation officielle aura lieu pendant l’année fiscale japonaise 2026, démarrant au 1er avril et non pas au 1er janvier.

La motorisation hybride E-Power va évoluer

Nissan donne aussi quelques nouvelles sur sa motorisation hybride E-Power, qui va bénéficier de modifications techniques dès cette année 2025. Sans préciser la teneur de ces modifications techniques, le constructeur évoque « un gain de 15% en consommation par rapport au système actuel ». Il sera mis à jour sur le Qashqai et le X-Trail.

Des modèles pour d’autres marchés

Notons aussi la présence de véhicules prévus pour d’autres marchés comme la berline Sentra, également visible dans les quelques images publiées par Nissan. Il y a aussi un pick-up, probable remplaçant du Navara.