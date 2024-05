Le Nissan Ariya électrique (2024) devient plus intéressant

Vous voyez souvent des Nissan Ariya dans la rue ? Non ? C’est normal, le SUV électrique japonais se vend beaucoup moins chez nous que ses concurrents les plus en vue. Il souffre aussi, depuis le début de l’année, de son exclusion du bonus écologique français à cause de sa fabrication japonaise. Voilà pourquoi Nissan avait déjà baissé le prix de base du modèle à 43 300€ l’année dernière. Le constructeur en remet aujourd’hui une couche et descend le tarif de base à 39 300€ (voir l’image ci-dessous).

Ce prix de 39 300€ correspond à la version dotée des batteries de 63 kWh en finition Engage. Il devient ainsi moins cher que le Renault Scénic de base (39 990€ pour 60 kWh) tout en revendiquant une autonomie maximale légèrement meilleure. La version à batteries de 87 kWh descend elle à 45 800€, ce qui permet de le repositionner avantageusement face au Scénic Grande Autonomie doté des mêmes batteries (46 990€). Comme le Japonais n’a pas droit au bonus écologique, la différence de prix restera malgré tout importante chez nous.

536€ par mois pour les professionnels

Nissan propose aussi un forfait à la location pour 536€ par mois sans apport, correspondant à la version à grosses batteries de 87 kWh (qui revendique justement 536 km d’autonomie). Sur un forfait à 36 mois avec 30 000 km sur cette période.