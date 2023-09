Le prix du nouveau Renault Scénic électrique « commencera par un 3 »

La star de Renault au salon de Munich 2023, c’était le Scénic. Celui qui avait inventé la catégorie des monospaces compactes à la fin du siècle dernier s’est métamorphosé dans un véhicule que la marque au losange refuse de qualifier de SUV même s’il en a la silhouette. Reprenant la plateforme inaugurée par la Mégane E-Tech et le Nissan Ariya dans une version différente, il se positionnera au-dessus de la première citée dans la gamme de la marque au losange.

Mais son prix de base promet d’être serré, aux dires de Luca de Meo en personne qui s’est confié au micro des journalistes de la radio RTL. Quand ces derniers lui ont demandé combien coûterait le Scénic, il a répondu en disant que ce premier prix se « situera sans doute sous les 40 000€ ». Un autre dirigeant cité par les journalistes d'Autoactu affirme qu'il « commencera par un 3 ». Une petite surprise sachant que la Mégane E-Tech dotée des mêmes batteries de 60 kWh coûte actuellement 42 000€ dans sa version de base.

De grosses batteries en haut de gamme

Rappelons que ce nouveau Scénic comptera sur des batteries beaucoup plus grosses dans sa version haut de gamme, avec des accumulateurs de 87 kWh comme sur le Nissan Ariya dans sa variante la mieux dotée. Le prix s’envolera inévitablement très au-dessus des 40 000€, mais sa tarification pourrait tout de même lui permettre de rester plus accessible que la plupart des SUV familiaux électriques actuels, coûtant tous plus de 50 000€ avec leurs batteries les plus grosses. Et il sera intéressant à ce sujet de voir si Peugeot, dont la politique tarifaire était très osée sur la récente E-308, fera l’effort de garder une addition raisonnable sur le prochain E-3008 qui concurrencera directement le Scénic.