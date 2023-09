Surprise, le nouveau Peugeot E-3008 électrique (2023) est en avance

Peugeot avait prévu de dévoiler officiellement son nouveau 3008 de troisième génération la semaine prochaine. Mais confrontée à une fuite sur internet, la marque au lion préfère avancer la diffusion des premières images de son SUV star. Le tout nouveau crossover familial se dévoile ainsi sous vos yeux sans la moindre parcelle de camouflage et montre sa silhouette très différente de celle de l’ancien modèle.

Comme nous avions déjà pu le constater lors de notre premier contact avec des modèles camouflés plus tôt cet été, ce nouveau 3008 de troisième génération affiche un profil de SUV « façon coupé » avec une poupe « fast back ». La face avant change aussi beaucoup par rapport à celle de la mouture de seconde génération et l’esprit n’est plus du tout le même à l’extérieur. L’intérieur, lui, avait déjà été détaillé par le passé.

La version 100% électrique

Peugeot précise que le modèle exposé dans ces images est un E-3008 100% électrique, version qui cohabitera avec des déclinaisons thermiques plus ou moins électrifiées. Il nous manque encore toutes les informations techniques à son sujet mais on sait déjà qu’il reposera, comme tous les autres futurs modèles compacts du groupe Stellantis, sur la nouvelle plateforme STLA dans sa configuration « Medium ».