Salon de Munich (2023) - Renault Scenic : il revient en électrique ( Présentation vidéo)

Le nom Scenic est indéniablement lié à Renault. C’est en effet en 1996 qu’a été commercialisée la première génération qui a suscité immédiatement un énorme engouement. Symbole de la catégorie des monospaces, le Scenic a séduit de nombreuses familles par sa modularité, son habitabilité et ses aspects. Grâce à cela, il s'est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires dans 20 pays. Un vrai best-seller.

Malheureusement pour lui, les clients se sont progressivement désintéressés des monospaces pour jeter leur dévolu sur les SUV. La dernière génération, datant de 2016 à mi-chemin entre les deux mondes, n’a pas connu le succès escompté. Pourtant, malgré cette sorte de désaffection, le Scenic se refait une jeunesse avec une 5ᵉ génération, bien évidemment 100 % électrique.

Comme on peut le constater, les lignes de ce nouveau Scenic sont presque semblables à celles du concept Renault Scenic Vision révélé à l’occasion du dernier Mondial de Paris en 2022. Par rapport, à la Megane E-Tech, autre modèle électrique compact de la marque française, le design diffère radicalement.

Sur la face avant, on remarque immédiatement la calandre. Frappée en son centre par le losange, elle se compose d’une partie verticale et une autre inclinée sur lesquelles figurent des losanges réinterprétés de couleur carrosserie. La signature lumineuse est composée par des feux de jours identiques à ceux de la Clio restylée mais aussi par des projecteurs particulièrement fins très géométriques. Cette notion se retrouve également à l’arrière avec des feux, qui débordent sur les ailes et le hayon avec une signature inédite. Enfin, parmi les originalités esthétiques de ce Scenic, on notera la partie supérieure de la custode pouvant être de couleur différente de celle du pavillon et de la carrosserie, ou le style particulier des jantes de 19 ou 20 pouces.

De la place, mais pas de modularité

En termes de proportions, ce Scenic mesure 4,47 m de long, soit 27 cm de plus que la Megane. La hauteur de 1,57 m se situe entre celle des berlines et des SUV. L’empattement de 2,78 m est supérieur de 10 cm à celui de la Megane, ce qui signifie une bonne habitabilité, mais en matière d’aspects pratiques, ce Scenic souffle le chaud et froid.

Comme nous le disions précédemment, les passagers arrière se sentiront à leur aise grâce à un espace aux genoux conséquent. Même la place centrale est exploitable en raison du plancher plat. Destiné naturellement aux familles, ce Scenic met l’accent sur la convivialité avec des accessoires déjà vus sur le Rafale comme l’accoudoir arrière équipé de fixations pour une tablette ou un téléphone. Les occupants profiteront aussi du Solarbay, le toit ouvrant panoramique occultable électroniquement par partie.

Autre point fort, le coffre. Celui-ci offre une capacité de 545 litres, ce qui très bien pour la catégorie. Hélas, par rapport aux anciens Scenic, il faudra faire l’impasse sur une modularité poussée : ainsi, pas de banquette coulissante par exemple et se contenter du minimum à savoir une banquette rabattable. Renault justifie ce choix par le fait que l’ajout d’une banquette coulissante entraînerait une augmentation de la hauteur du véhicule de 40 mm, ce qui serait néfaste à l’efficience.

Pas de changement en revanche aux places avant avec la même planche de bord que la Megane E-Tech. Le dispositif Open R est par conséquent bien évidemment d’actualité avec sa double dalle numérique en forme de L composée de deux écrans de 12 pouces. Le système multimédia est toujours aussi performant et agréable à utiliser, mêlant rapidité et fluidité.

Enfin, ce Scenic devrait reprendre la structure de gamme de la Megane avec toutefois une distinction, la présence d’une finition Esprit Alpine, une première sur un véhicule électrique.

Une autonomie maximale de 620 km

La grande nouveauté de cette génération de Scenic réside dans le fait que celle-ci est uniquement disponible en 100 % électrique. Deux motorisations seront proposées : l’une de 170 ch (125 kW) et 280 Nm, ainsi que le bloc de la Megane E-Tech de 220 ch (170 kW) et 300 Nm. Renault précise que la courbe de puissance a été améliorée par rapport à Megane E-Tech, avec un plateau plus important, au profit du temps de charge. Il sera également possible de choisir entre deux capacités de batterie : 60 kWh pour une autonomie de plus de 420 km avec le 170 ch et 87 kWh pour une autonomie de plus de 620 km avec le 220 ch. Des différences existent aussi au niveau de la recharge en courant continu. La première acceptera jusqu’à 130 kW tandis que la seconde supportera jusqu’à 150 kW. Cette dernière sera donc capable de récupérer jusqu’à deux heures d’autonomie sur autoroute (230 km) en seulement 30 minutes. La recharge rapide de 15 à 80 % pourra s’effectuer en 38 minutes. En alternatif, toutes les versions pourront accepter jusqu’à 22 kW.

En attendant les essais, on sait déjà que la position de conduite a légèrement été rehaussée par rapport à la Megane, mais celle-ci reste nettement plus basse qu’à bord d’un SUV.

Il faudra être patient avant de découvrir ce nouveau Scenic en concessions puisqu’il arrivera à la fin du premier semestre 2024. Il fera toutefois sa première sortie officielle publique à l’occasion de ce salon de Munich.