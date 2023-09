Comment le Nissan Ariya électrique veut vous détourner du Tesla Model Y

Comme le Volkswagen ID.4, le Skoda Enyaq, le Hyundai Ioniq5, le Ford Mustang Mach E, le MG Marvel R ou le Kia EV6, le Nissan Ariya boxe dans la catégorie des SUV électriques familiaux face à la voiture la plus vendue au monde, le Tesla Model Y. Dans une catégorie désormais très concurrentielle, il n’y a pas d’autre choix que de serrer ses prix pour convaincre les clients de ne pas aller voir ailleurs et c’est donc ce que fait Nissan.

Depuis quelques jours, l’Ariya d’entrée de gamme se négocie à 43 300€ dans sa version de base, dotée d’un moteur de 218 chevaux et de batteries de 63 kWh lui autorisant une autonomie maximale de 404 kilomètres. C’est un peu moins bien que ce qu’offre un Tesla Model Y d’entrée de gamme, mais c’est aussi moins cher : 43 300€ contre 45 990€ pour l’Américain. A ce prix, il possède déjà la conduite autonome de niveau 2 et les caméras 360 en plus de l’incontournable connectivité smartphone. La version à grosses batteries de 87 kWh (536 km d’autonomie maximale) nécessite en revanche toujours de payer au moins 49 800€ (avec la perte du bonus écologique sans remise).

350€ à la location, mais avec 5 000€ d’apport

Nissan propose également des formules de location longue durée aux mensualités assez serrées sur l’entrée de gamme. Comptez 350€ par mois pour une LLD de 37 mois avec 30 000 km, un chiffre très concurrentiel dans la catégorie. Mais il faut hélas composer avec un premier loyer de 5 000€, ce qui ramène le coût mensuel à 485€ sur 37 mois. C’est-à-dire à peine moins que pour un BMW iX1 électrique, affiché actuellement à 490€ par mois sans apport.