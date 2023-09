Le BMW iX1 eDrive20 électrique (2023) fait de gros efforts de prix

Contrairement à son concurrent le Mercedes EQA, le BMW iX1 électrique n’avait jusqu’à présent pas droit au bonus écologique avec son prix de base fixé à près de 60 000€. Mais la marque à l’hélice vient de corriger le tir en lançant la version eDrive20 qui se positionne sous le iX1 xDrive30 commercialisé jusqu’ici.

Au lieu du groupe motopropulseur bimoteur de 313 chevaux de la version plus puissante, le iX1 eDrive20 se contente d’un unique moteur de 204 chevaux entre les roues avant (le même que celui du tout nouveau Mini Countryman électrique). Avec les batteries d’une capacité de 64,7 kWh, cela donne une autonomie maximale comprise entre 430 et 475 kilomètres selon l’équipement. De quoi faire aussi bien et même mieux potentiellement qu’un Tesla Model Y, annoncé pour 455 km. Ce dernier conserve tout de même l’avantage au niveau des performances avec un 0 à 100 km/h expédié en 6,9 secondes contre 8,6 secondes pour l’Allemand.

46 900€

Affiché à 46 900€, ce iX1 eDrive20 se rapproche sérieusement du Tesla démarrant à 45 990€. L’Américain dispose d’un équipement de série légèrement meilleur à ce prix au niveau des aides à la conduite (pas de régulateur adaptatif sur l’Allemand par exemple), mais le BMW n’aura certainement pas à rougir au niveau de la qualité de finition. Notez qu’en location longue durée, le iX1 eDrive20 démarrera à 490€ par mois sans apport avec la finition M Sport, le pack Premium et la peinture métallisée.