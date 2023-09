Reprenant le nom de la version break de la toute première Mini, le Countryman a pour objectif de séduire les fans de la bouille typique de la petite en anglaise en quête d'un petit SUV autrement spacieux et pratique. La toute première génération apparue en 2010 ressemblait d'ailleurs fortement à une Mini à cinq portes dans laquelle on aurait soufflé très fort…

Si la deuxième mouture, commercialisée en 2017, avait déjà significativement grandi (+20 cm en longueur et +4 cm en largeur), le dernier opus ici présent change encore de catégorie en glanant 13 cm entre ses pare-chocs. Ainsi, avec 4,43 m de long, l'Anglais n'entre plus en concurrence avec l'Audi Q2 mais plutôt avec l'aîné Q3, le Mercedes GLA mais également le BMW X1, son cousin germain, ou encore le nouveau Peugeot 3008, la star du segment.

dailymotion Salon de Munich 2023 - Nouveau Mini Countryman : format familial ! (Présentation vidéo)

Esthétiquement, la marque s'est autorisée bien plus de libertés qu'avec la citadine Cooper, comme nous avons pu le constater en découvrant ce modèle électrique SE. Comme sur la berline de poche, les poignées se fondent dans les portières, mais les phares se veulent désormais rectilignes, tandis que les ailes et boucliers sont marqués par des plis. En fait, seuls les montants de vitres noirs et surtout la grande calandre témoignent d'un lien de parenté.

Reste à savoir si l'augmentation du gabarit profite à l'habitabilité. Il semblerait que cela soit le cas : les passagers du second rang trouveront un espace tout à fait correct au niveau des genoux. Hélas, il manque toujours de la place pour glisser les pieds sous les sièges avant quand ces derniers sont réglés au plus bas. Par ailleurs, l'assise basse et plate ne soutient pas assez les cuisses, et le dossier se révèle trop dur au milieu.

Cela posé, de nombreux réglages sont proposés : les trois parties du dossier s'ajustent en inclinaison, et la banquette peut coulisser vers l'avant (jusqu'à 13 cm) pour augmenter le volume de chargement. De bon augure, car les 460 dm3 annoncés au minimum sont en deçà de la moyenne. On appréciera également les rangements nombreux, vastes et accessibles.

En termes d'ambiance, le Countryman souffle le chaud et le froid. Comme la nouvelle Mini berline, il délaisse le mobilier massif, cossu et constellé de boutons au profit d'une planche de bord et de contre-portes ultra-épurés dont le tissu moderne cache partiellement des plastiques légers issus du recyclage, davantage dans l'air du temps.

Là aussi, l'instrumentation disparaît grâce à l'intégration d'un afficheur tête haute (en série), le levier de vitesse au plancher est remplacé par un petit basculeur sur la console centrale, et le nouveau système multimédia prend en charge quasiment toutes les fonctions, dont celle de la clim (dommage pour les amateurs de commandes physiques).

Un système multimédia très évolué…

Employant une technologie OLED d'origine Samsung, l'écran tactile de 240 mm de diamètre est la pierre angulaire du nouvel habitacle. Très fin, ultra-réactif, animé et lisible avec une image fortement contrastée (l'extinction de certaines LED pour obtenir un noir absolu est possible), il apparaît comme l'un des systèmes les plus perfectionnés du moment. Par ailleurs, il pourra ouvrir l'accès à des applications de jeux et de vidéo.

Mieux, les possibilités d'affichage sont nombreuses : non seulement on peut personnaliser le fond avec des photos, mais il est également possible de choisir un tachymètre rétro rappelant les tout premiers modèles. Enfin, la commande vocale très évoluée inspirée de ce qui se fait chez BMW devrait faciliter son utilisation.

Si Mini ne communique pas pour l'instant sur les motorisations des modèles thermiques, on sait d'ores et déjà que des blocs turbo essence et diesel sont prévus, avec des transmissions 4x4 All4 pour les versions les plus puissantes (S, SD et JCW). La marque est un peu plus loquace concernant les versions électriques.

En entrée de gamme E, le Countryman disposera d'un moteur de 204 ch et 250 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h abattu en 8s6. De son côté, la version S All4, grâce à un second moteur sur l'essieu arrière, offrira 4 roues motrices, 313 ch et 494 Nm, pour gober le 0 à 100 km/h en 5s6.

Si la capacité de la seule et unique batterie proposée n'est toujours pas révélée, Mini annonce des autonomies de respectivement 462 et 433 km, et des puissances de charge de 130 kW sur des bornes rapides en courant continu (pour des passages de 10 à 80 % en moins de 30 minutes), et de 22 kW sur des bornes publiques en courant alternatif.

Côté conduite, le Countryman se veut plus innovant encore avec notamment le stationnement en bataille par télécommande et l'aide au stationnement d'une remorque. Mieux, il pourra, comme certaines BMW, mémoriser les derniers mètres parcourus en marche avant pour enclencher une marche arrière partiellement automatisée (au niveau de la direction, mais pas des pédales), afin de s'extraire facilement d'une allée étroite, par exemple. Enfin, le système de conduite autonome de niveau 2 intégrera de nouvelles fonctions. En attendant les premiers essais et la commercialisation au deuxième trimestre 2024, le "petit" SUV anglais sera présenté au public, comme la nouvelle Mini Cooper, au salon de Munich qui se tiendra du 5 au 10 septembre 2023.