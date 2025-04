Future Nissan Micra : à quoi faut-il s’attendre ?

Le bilan fiscal de l’entreprise Nissan se termine fin avril 2025, mais déjà le constructeur japonais a annoncé qu’il ne serait pas bon avec des pertes très importantes (plus de 4 milliards d’euros). Heureusement, la marque japonaise peut compter sur une trésorerie importante (de 18 milliards d’euros environ), mais il est temps pour Nissan de réagir et de redevenir un constructeur qui dégage des bénéfices.

Si le constructeur envisage des licenciements de plusieurs milliers de salariés et peut-être la fermeture de certaines de ses usines, la marque veut rebondir en proposant un nombre important de nouveaux modèles. Il y a ainsi dix nouveaux modèles de prévus pour la Chine d’ici deux ans, mais aussi de nouveaux modèles pour le marché indien, africain, américain… La marque Infiniti, la division luxe de Nissan a aussi le droit de proposer de nouveaux modèles en particulier pour le marché nord-américain.

Renault partenaire pour l'Europe

L’Europe n’est pas oubliée pour autant, et sur ce continent quelques modèles de la marque Nissan comme la future Nissan Micra reprendront une base Renault et seront produits en partenariat avec le Losange. Ce partenariat est rendu nécessaire afin de limiter les coûts au maximum. Voici les prochains modèles que la marque japonaise prévoit pour l’Europe.

Nissan Ariya Nismo

Il est d’ores et déjà dans les concessions, le nouveau SUV Nissan Ariya Nismo se dote d’une motorisation électrique de 435 ch et une valeur de couple de 600 Nm. L’Ariya Nismo, dispose d'un moteur de 218 ch sur chaque essieu afin de bénéficier d’une transmission intégrale ce qui permet à ce modèle de passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes. La gestion du couple entre les deux moteurs est assurée par la transmission intégrale e-4ORCE qui a pour particularité de gérer la puissance sur chacun des essieux, mais aussi sur chacune des roues afin de garantir une motricité maximale. Pour se démarquer de l’Ariya, l’Ariya Nismo se dote d’un kit de carrosserie comprenant un fond plat et un double diffuseur à l’arrière avec feu de brouillard au centre, un becquet supplémentaire (en plus de celui du toit) est installé au bas de la lunette arrière et à l’avant. Enfin, un spoiler prend place sous le bouclier à l'avant tandis qu’un liseré rouge anime le pourtour de la carrosserie. Il convient de noter que le Nissan Ariya partage ses dessous (plateforme CMF-EV) avec le futur SUV Alpine A390. Le Nissan Ariya Nismo est proposé au tarif de 53 300 €.

Nissan Leaf

Après la Micra, l’un des nouveaux modèles électriques de la marque japonaise se nomme Nissan Leaf. Regardez bien, il ne s’agit plus de la berline compacte que nous connaissions, mais d'un SUV compact au profil fastback. Inspiré du concept-car Chill-Out de 2021, ce modèle utilisera une plateforme AmpR Medium qui est déjà celle du Nissan Ariya, mais aussi de la Renault Mégane E-Tech Electric. Ce modèle devrait disposer des mêmes motorisations électriques que celles de l’Ariya et sera produit dans l’usine Nissan de Sunderland en Angleterre. Il faudra patienter jusqu’à la mi-2026 pour voir ce SUV arriver en concession.

Nissan mini-citadine

C’est la surprise de ce début d’année, alors que Nissan se tournait vers Honda pour produire de petites autos et délaissait par la même occasion Renault, l’échec des négociations avec Honda a entraîné une sorte de rapprochement avec Renault. Et cela même si les participations croisées de chacun des constructeurs vont diminuer dans les prochains mois pour passer de 15 à 10 %. La bonne nouvelle pour Renault, c’est que Nissan a dit oui pour une Twingo dans sa gamme. Celle-ci reprendra la même base et les mêmes motorisations électriques que la future Renault Twingo et, à l’instar de ce qui se passe pour la Micra, sera produite dans la même usine qu’elle, en Slovénie à Novo Mesto. La "Twingo" de Nissan devrait arriver en même temps que la Renault Twingo dans le courant de l’année 2026.

Nissan Juke

Pour la nouvelle génération du Nissan Juke, le passage à l’électrique est programmé. Pour le moment c’est dans la pénombre que se présente ce nouveau modèle qui n’arrivera sans doute qu’en 2027 sur le marché. Avec ce passage à l’électrique, est-ce la fin du Nissan Juke thermique ? Ce n’est pas sûr, et le Juke actuel pourrait jouer les prolongations. Inspiré du concept-car Hyper Punk du Salon de Tokyo 2023, le futur Juke semble n’en reprendre que le profil anguleux des ailes ainsi que la signature lumineuse « boomerang ». À part ça, le nouveau modèle est beaucoup moins exubérant que pouvait l’être l'Hyper Punk. Par rapport au Juke actuel, ce modèle qui utilise la plateforme AmpR Medium affichera des cotes plus importantes pour une meilleure habitabilité. Il sera produit à Sunderland aux côtés de la nouvelle Nissan Leaf.

Nissan Qashqai

Le passage à l’électrique est acté également pour le Nissan Qashqai même si la version actuelle devait continuer à être vendue pendant quelque temps aux côtés de la nouvelle génération électrique. Il faut dire que le Nissan Qashqai restylé en 2024 est encore récent et va s’offrir à la fin de l’année une motorisation hybride e-Power remaniée. Elle affichera 204 ch (au lieu de 190 ch) et devrait voir la consommation du moteur thermique diminuer. Rappelons que ce moteur thermique sert uniquement de générateur qui alimente le moteur électrique de propulsion. Mais revenons à la future génération qui sera 100 % électrique, et pour celle-ci Nissan devrait voir les choses en grand et doter son modèle de motorisations électriques performantes. Il sera lui aussi produit dans l’usine de Sunderland, mais ne devrait pas arriver avant 2027.