La Nissan Twingo va bien voir le jour

Concevoir une petite électrique abordable à moins de 20 000 euros, ça coûte cher. Alors autant partager les frais. C’est ce que Luca de Meo, le patron de Renault s’est dit au moment de mettre en chantier la future Twingo, dont le concept a été présenté au récent Mondial de l’auto.

Alors le directeur général du groupe s’en est allé demander à Wolfsurg de développer ce modèle en commun, puisque Volkswagen songeait lui aussi à une telle auto. Mais au final, la réponse fut nein, l’Allemand préférant créer sa nouvelle voiture en s’appuyant sur ses seules ressources internes, qu'il trouve chez Skoda et chez Cupra.

En quête d'un partenaire

Mais de Meo ne s’est pas avoué battu pour autant et aurait sonné à la porte d’un partenaire de toujours : Nissan. Le Japonais, malgré la fin de l’Alliance formelle avec Renault, ne rechigne pas à travailler avec le Français au travers de projets précis, comme ce sera le cas avec la Micra, commercialisée l’an prochain sur la base de la R5 et de l'Alpine A290. Mais il aurait décliné l’invitation, étant déjà engagé dans l’électrique avec Honda.

Sauf que ces derniers mois, Renault est revenu à la charge après avoir tenté de convaincre son partenaire chinois Geely, une opération pas très concluante, le constructeur de l'empire du milieu n'étant pas très friand de petites autos. Et cette fois, Nissan a cédé. Le constructeur Japonais va bel et bien commercialiser une petite citadine du segment A sur la base de la Renault Twingo. Un modèle qui sera fabriqué sur la même chaîne de Douai au sein de l’unité de production Ampère flambant neuve des Hauts de France. Mais aussi en Slovénie comme sa sœur.

C’est d’ailleurs ce 30 octobre, lors de la célébration du premier anniversaire de cette entité dédiée à l’électrique, que Luca de Meo a annoncé ce mariage et que la nouvelle a été confirmée par Makato Uchida, le président de Nissan. Cette auto sera développée sur la même plateforme que la Française et qui utilisera la même batterie LFP et sera disponible, au plus tôt, en 2026.

Un délai de conception réduit

Cette volte-face rapide en dit long sur la volonté de Nissan de revenir en Europe rapidement avec un deuxième modèle adapté, puisque cette Twingo japonaise est conçue uniquement pour le vieux continent et que le Japonais est bougrement intéressé par ses délais de développement record. Car la Twingo elle-même est conçue en deux ans seulement de sa conception à la production sur le site Ampère de Douai.

la nouvelle entité électrique dans laquelle le constructeur japonais est d'ailleurs partie prenante . « Il est effectivement impliqué, reconnaît Luca de Meo, même si nous n’avons pas encore activé les levées de fonds. Pas besoin pour le moment ». Le groupe Renault a investi seul 100 millions d’euros dans Ampère sur ses propres deniers, histoire d’en conserver la maîtrise. Quand d'autres envisagent des fermetures d'usines, Renault semble financièrement serein.

Pour autant, pour le moment, on ignore à peu près tout de cette future Nissan Twingo. On ne sait rien de ses lignes, qui devraient néanmoins conserver les proportions de la Française et ses 3,75m. On ne connaît pas non plus son nom, pas question de réutiliser un blason déjà connu comme c'est le cas pour la Micra, puisque le Japonais n'a jamais produit de mini-citadine notable pour l'Europe.