Sur les routes enneigées de Scandinavie, Alpine poursuit les essais de son SUV Alpine A390.

En Scandinavie, sur la neige, l’Alpine A390 teste sa motorisation électrique qui est constituée de trois moteurs (un à l’avant et deux à l’arrière) et qui lui permet donc de disposer d’une transmission intégrale. Après la citadine Alpine A290, le SUV Alpine A390 est le deuxième modèle électrique de la petite marque de Dieppe et si les prototypes de l’A390 sont encore très camouflés on peut découvrir quelques-uns de leurs secrets.

Recouvert d'une belle couche d'adhésifs, l’Alpine A390 cache parfaitement ses lignes. Cependant, on peut s'apercevoir que le design du concept-car Alpine A390_β vu au dernier Mondial de l’automobile a évolué pour passer le stade de la production. On voit que les lignes les plus acérées à l’avant comme à l’arrière ont disparu tandis que le profil fastback du modèle a été conservé. La voiture de série aura un design plus lisse, moins agressif.

Moins d’angles saillants pour le modèle de série

Sur ces clichés on découvre que les proportions du concept-car sont également conservées en ce qui concerne la surface vitrée par rapport à celle de la carrosserie. En revanche, les quelques centimètres retirés aux éléments saillants à l’avant et à l’arrière confirment que le modèle devrait être légèrement moins long (4,60 m au lieu de 4,70 m pour le concept-car).

Le hayon accueille un becquet

La signature lumineuse de ce prototype est encore très camouflée et il n’est pas sûr qu’elle se découvre avant la présentation de ce modèle qui devrait avoir lieu à la fin de l’automne. En revanche, on voit que les portes avant disposent de poignées affleurantes et que les ouvrants arrière seront commandés par des poignées nichées dans les custodes. Enfin, à la base de la vitre du hayon, on découvre un petit becquet qui n’était pas présent sur le show-car.