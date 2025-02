Futur SUV Alpine A390 : à quoi faut-il s’attendre ?

C’est officialisé depuis déjà de longs mois, la pérennité de l’entreprise Alpine sera assurée par le passage aux véhicules électriques. Ainsi l’Alpine A290 électrique dont la carrière commerciale vient d’être lancée est le premier étage d’une fusée qui comporte de nombreux éléments qui seront tous électriques. Ainsi va la vie de l’automobile européenne.

On peut regretter que l’histoire d’Alpine qui a connu tant de succès avec des véhicules thermiques soit ainsi malmenée. On peut regretter que la dernière A110 de la marque, héritière de l’A110 historique, qui est encore en vente soit, dans quelques mois, contrainte de disparaître alors qu’elle a sauvé la marque d’un « oubli industriel » lorsqu’elle est arrivée sur le devant de la scène en 2017.

Depuis 2020 on pense électrique chez Alpine

Le passage à l’électrique pour la petite marque de Dieppe a été acté en 2021 avec le plan Renaulution lancé par Luca de Meo. Ce plan prévoyait au départ trois véhicules électriques pour le constructeur au « À fléché », une citadine (l’A290), un SUV (l’A390 futur concurrent du Porsche Macan Electric) et une berlinette électrique pour remplacer l’A110 thermique. Depuis, le plan Alpine a connu quelques évolutions. Ainsi, il n’est plus question que la future berlinette électrique soit conçue avec Lotus, puisqu'elle va être conçue et réalisée en interne.

Après l’A290 et l’A390, il y aura cinq autres modèles électriques !

Malgré de petits retards à l’allumage, le projet s’est étoffé puisqu’au lieu des trois voitures électriques prévues on parle désormais de sept véhicules, il s’agit du « Dream Garage » d’Alpine. Pour concevoir une bonne partie de ces véhicules, Alpine a investi dans sa propre plateforme qui se nomme APP (pour Alpine Performance Platform). Elle va servir à de nombreux futurs véhicules dont la future A110 électrique. Cette plateforme est une base technique évolutive, c’est-à-dire qu’elle peut voir sa taille (en longueur comme en largeur) varier dans de fortes proportions. De plus, si elle est pensée pour les véhicules électriques et dispose d'une architecture 800 volts ce n’est en aucun cas une base qui ne peut recevoir que des motorisations 100 % électriques. En effet, la marque Alpine veut se lancer sur d’autres marchés que l’Europe et avec cette plateforme prévoit d’ores et déjà qu’elle accueille, pour les marchés hors Europe, des motorisations thermiques. Ainsi si les ventes électriques ne suivent pas, Alpine pourra changer son fusil d’épaule et proposer des alternatives aux marchés américains et asiatiques que la petite marque française compte bien investir à partir de 2027-2028.

Le premier SUV Alpine est en approche

Mais en attendant 2028, le SUV Alpine A390 est le prochain modèle de la marque Alpine, il marque une vraie rupture avec ce qu’a produit dans le passé la marque créée par Jean Rédélé. Avec ce SUV, Alpine espère obtenir le succès auprès d’un public qui plébiscite ce type de modèle. Le futur SUV de la marque a été dévoilé pour le moment sous la forme d’un show-car A390_β au dernier Mondial de l’automobile, mais que restera-t-il de lui au passage en série ? C’est de cela que nous allons parler maintenant.