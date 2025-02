Futur SUV Alpine A390 : à quoi faut-il s’attendre ?

En préambule à l’arrivée de tous ces nouveaux modèles, il est nécessaire de savoir ce que va devenir l’actuelle Alpine A110. Elle va poursuivre sa route pendant une paire d’années en petite série puisqu’elle prendra sa retraite vers la fin de 2026. À l’occasion du Mondial on a pu découvrir la version A110 R Ultime qui devrait être la dernière création d’Alpine pour l’A110, une A110 qui rappelons-le, a permis la relance de la marque à partir de 2017.

Cette A110 R ultime n’est pas donnée puisqu’elle est proposée à partir de 265 000 € avec une motorisation 1.8 turbo qui développe 325 ch (jusqu’à 345 ch avec du carburant compétition RON 102) et 420 Nm de couple. Grâce à des appendices aérodynamiques imposants, la belle est collée au sol et elle passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes en utilisant un système de Launch Control. Encore moins abordable, l’A110 R Ultime en version « La Bleue » (celle exposée au Mondial) avec une peinture bleue dégradée réalisée à la main et des sièges recouverts de cuir bleu. L'Alpine A110 R Ultime "Bleue" sera commercialisée (quinze exemplaires seulement) pour la « modique » somme de 330 000 € !

Alpine A110 électrique – Fin 2026

Prévue au départ pour être une création conjointe d’Alpine et de Lotus, la future A110 électrique ne devra finalement rien à la marque anglaise. Héritière de l’A110 actuelle, elle va bénéficier de la plateforme inédite baptisée APP (Alpine Performance Platform) qui dispose d'une architecture 800 volts et sera réservée aux modèles les plus sportifs. Comme Porsche avec ses futures Boxster et Cayman électriques, cette plateforme ne disposera pas de batteries dans le plancher, mais derrière les sièges afin d’améliorer la répartition des masses et permettre au conducteur et à son passager d’être placés le plus bas possible. Alpine va faire un gros travail pour disposer d’une voiture la plus légère possible et grâce au système torque vectoring (gestion active du couple roue par roue), qu’utilise déjà l’A290 et dont va se servir l’A390, la marque espère conserver une berlinette la plus agile possible.

Alpine A110 Roadster – 2027

Comme pour l’A110 électrique, la version roadster s’équipera aussi de la plateforme APP (Alpine Performance Platform) et disposera de batteries placées derrière les sièges. Contrairement à l’actuelle A110 thermique, la future A110 électrique est conçue pour être transformée en version découvrable, ce qui devrait permettre aux ingénieurs de limiter les renforts de caisse (qui augmentent d'autant le poids de l’auto) pour conserver une base la plus rigide possible malgré le toit amovible. Cette variante de carrosserie disposera d’un toit souple qui pourra être manœuvré lorsque la voiture roule à petite vitesse.

Alpine A310 - 2028

Troisième modèle utilisant la nouvelle plateforme APP, l’héritière de l’A310 des années soixante-dix n’arrivera qu’en 2028. Comme l’ancienne A310, ce sera une GT 2+2 qui permettra de voyager en famille. Cette auto devrait être dotée de batteries de plus forte capacité que l’A110 et l’A110 Roadster. Afin de limiter l’encombrement et de conserver une bonne répartition des masses, la batterie devrait être installée dans le tunnel central en arrière des sièges avant.

SUV Alpine A490 et A590 - 2028

Pour Alpine, l’objectif envisagé et ambitieux est de se lancer sur les marchés américains et asiatiques, mais pour cela, les A110 et A310 ne suffiront sans doute pas. Même s’il s’agit certainement de petits volumes, il faut à la marque de Dieppe la possibilité de présenter une alternative sérieuse à une concurrence qui est souvent très bien implantée sur ces marchés. C’est pourquoi Alpine proposera là-bas (mais aussi en Europe) deux nouveaux SUV, plus grands que l’A390. La sportivité sera toujours de mise, mais ces véhicules seront sans aucun doute plus familiaux et moins agiles que les autres modèles de la marque. L’autonomie devrait être élevée pour faire de ces SUV de vraies machines à parcourir de longues distances sans recharger. Et si cela ne suffit pas et que les ventes ne suivent pas, grâce à la plateforme APP évolutive, Alpine pourra convertir sur ces marchés ses véhicules électriques en véhicules thermiques associés à un peu ou beaucoup d’hybridation.