Après la Porsche Boxster, c’est au tour de la Porsche Cayman de se convertir à l’électrique !

Les voitures électriques, doucement, mais sûrement, sont de plus en plus nombreuses sur le marché automobile européen. Les constructeurs sportifs sont également obligés de passer par la motorisation électrique pour continuer à exister en Europe après l’année 2035. Porsche est l’un des premiers constructeurs sportifs à avoir investi dans la motorisation électrique.

Ainsi depuis 2019, on connaît la Porsche Taycan, premier modèle électrique de Porsche. Le SUV Porsche Macan Electric est arrivé, quant à lui, l’an dernier. Demain, ce sera au tour du Boxster Electric de venir animer la gamme du constructeur, puis viendra le tour des Porsche Cayenne et Porsche Cayman à se convertir à l’électrique. C’est ce dernier modèle que nos chasseurs de scoop ont surpris en train d’effectuer des essais sur la route.

La Porsche Cayman électrique en retard pour ses essais

Le Porsche Cayman va reprendre la même base que le Boxster, mais pourrait bénéficier de batteries d’une plus grande capacité. Ces deux modèles sont désormais en période de mise au point. Pour la Porsche Cayman, ces tests viennent de commencer alors que les prototypes de Porsche Boxtser électriques roulent depuis trois ans. Impossible d’expliquer la raison d’un tel retard si ce n'est que des rumeurs indiquaient que Porsche aurait voulu créer une version thermique sur la base électrique sans succès.

Faire coexister pendant un temps, thermiques et électriques

Face à des ventes de modèles électriques qui ne sont pas aussi importantes que celles des modèles thermiques (le Macan Electric a un peu de mal à trouver son public), Porsche est en train de revoir sa politique industrielle. Alors que le Macan Electric avait poussé à la retraite l’ancien modèle thermique, Porsche ne voudrait pas faire de même avec les nouveaux modèles Boxster et Cayman et cherche actuellement une solution pour poursuivre avec des modèles thermiques le plus loin possible. Pour le moment au catalogue, ne subsistent que les 718 Spyder RS et Cayman GT4 RS (deux modèles exclusifs), mais il est possible que dans un futur proche on découvre des prototypes de Porsche Boxster et/ou Porsche Cayman thermiques en test.

Le poids de la batterie, c’est l’ennemi !

En ce qui concerne la Cayman Electric, comme pour toutes les sportives électriques, Porsche a un problème de poids. En effet, la présence de la batterie augmente d’autant la masse du véhicule et diminue son agilité. Pour résoudre cela, Porsche fera sans doute un compromis aux dépens de l’autonomie avec une batterie à la capacité limitée. Mais attention, pour Porsche pas question d’installer cette batterie dans le plancher, car le conducteur comme dans la Porsche Cayman thermique se doit d'être toujours placé le plus bas possible. C’est pourquoi la batterie sera placée derrière les sièges (architecture « e-core ») en avant de l’essieu arrière. On a déjà vu cette implantation sur le concept car Mission R du Salon de Munich en 2021. Mais ce modèle utilisait une plateforme retouchée de Cayman, la future Porsche Cayman Electric aura droit à une plateforme spécifique conçue pour les modèles électriques.