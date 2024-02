Scoop - Porsche Cayenne : électrique en 2026 !

Le Porsche Macan 4 Electric, SUV électrique de la marque allemande, vient à peine d’être dévoilé que le constructeur travaille déjà sur un prochain modèle. Il s’agit du Porsche Cayenne qui va devenir électrique en changeant de génération en 2026. Et pour que la mise au point de ce modèle soit la plus rapide possible, Porsche a profondément modifié des Porsche Macan 4 Electric afin de tester des éléments de son futur Cayenne Electric.

Sur les photos de ces prototypes, il est difficile de se faire une idée de ce que sera ce nouveau Porsche Cayenne. On distingue tout de même quelques éléments qui pourront se retrouver sur le Cayenne définitif, comme les projecteurs qui ne disposent pas de la même signature lumineuse que ceux du Macan, du bouclier avant plus massif. La taille des freins et des pneumatiques est également plus grande, tandis que sous la jupe latérale on voit apparaître les contours d’une batterie qui est plus grande et sans doute d’une plus grande capacité de celle du Macan 4 Electric qui affiche 100 kWh (95 kWh de capacité nette).

Par rapport au Porsche Macan Electric, le futur Porsche Cayenne Electric sera plus long de vingt centimètres et plus large également. Comme lui, il utilisera la nouvelle plateforme PPE qui bénéficie d’une technologie 800 volts permettant des recharges rapides (de 10 à 80 % en 21 minutes). Le Porsche Cayenne actuel thermique (et hybride rechargeable) devrait poursuivre sa carrière même après l’arrivée du modèle électrique. Récemment restylé, il pourrait bénéficier d’un autre lifting en 2026 afin de mieux supporter l’arrivée du nouveau modèle « zéro émission ».