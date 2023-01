Apparue en 2016, la troisième génération de Porsche Cayman a suscité une vague de mécontentement de la part de tous les amateurs de la marque allemande puisqu'elle abandonnait le 6 cylindres au profit d'un 4 cylindres, toujours à plat. Presque un crime de lèse-majesté. Heureusement, la firme de Stuttgart a corrigé le tir en proposant en 2019 un 6 cylindres dans la version GT4 puis l'année suivante avec le Cayman GTS. Notre version GT4 RS est donc la déclinaison la plus aboutie et puissante avec un 6 cylindres à plat développant pas moins de 500 ch (80 ch de mieux que le Cayman GT4) et 450 Nm de couple, le tout pour un poids de 1 490 kg, soit 35 kg de moins que le Cayman GT4, et 20 kg de moins que la 911 GT3. Pas de choix dans la transmission avec une boîte PDK à 7 rapports uniquement.

dailymotion Les essais de Soheil Ayari - Porsche Cayman GT4 RS : proche de la perfection

Comme on peut se l'imaginer les performances sont de tout premier plan avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 s et une vitesse maximale de 315 km/h.

Esthétiquement, ce Cayman GT4 RS se caractérise par son spoiler avant spécifique, ses prises d’air sur son capot, ses ouïes remplaçant les vitres de custode, son imposant aileron arrière repris des 911 RSR et GT3 avec ses fixations du plus bel effet, et son nouveau diffuseur.

Enfin, petit détail qui montre le soin apporté à cette auto : les ailes avant sont creusées juste derrière les roues. Et pour ceux qui en veulent encore plus, il est possible d'opter pour le pack Weissach vendu la modique somme de 15 948 €, qui permet notamment de bénéficier de certains éléments en carbone apparents comme le capot ou l'aileron, ainsi que l'arceau intérieur en titane.

Enfin, quelques mots sur l'habitacle avec un intérieur qui ne laisse aucun doute sur la vocation sportive de ce Cayman avec des sièges baquets identiques à ceux de la 918 Spyder disposant de fixation 5 points, d'un arceau et d'une isolation moindre. Tout est donc fait pour prendre un énorme plaisir notamment sur piste. Et c'est justement sur le circuit de la Ferté Gaucher que nous avons donné rendez-vous à notre pilote maison Soheil Ayari.

Prix de notre modèle d'essai : 187 634 €



De base, une Porsche Cayman GT4 RS est commercialisé au prix de 144 485 €. Loin d'être donné, la facture de ce Cayman exclusif peut très vite atteindre des sommets. Ainsi, notre modèle d'essai rempli d'options était affiché 187 634 €. Pour ce tarif, vous avez droit à de nombreuses options telles que la teinte Gris Arctique (3 240 €), l'intérieur Pack Weissach tout cuir (1 770 €), le Pack Weissach (15 948 € comprenant notamment le capot, les rétroviseurs et le toit en carbone apparent, des sorties d'échappement en titane et des jantes 20 pouces en magnésium, une cellule de sécurité en titane à l'intérieur, des barres stabilisatrices et d’accouplement avant et arrière en carbone), le freinage carbone/céramique (7 980 €), les phares LED adaptatifs (1 884 €), le système de levage de l'essieu avant (2 616 €) ou l'aide au stationnement arrière avec caméra (1 176 €).

Enfin, à ce budget élevé, il faut penser à ajouter le malus très important également d'un montant de 50 000 €.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/