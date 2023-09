La future Alpine A310 osera-t-elle s’attaquer à la Porsche 911 ?

Alpine a de l’ambition, beaucoup d’ambition. La marque veut tout bonnement devenir mondiale et compte lancer pas moins de sept nouveaux modèles, dont trois SUV. La marche est haute puisque la firme dieppoise ne compte aujourd’hui qu’un seul modèle dans son catalogue, le coupé A110.

La première nouveauté à faire son entrée sur scène sera l’A290, une citadine électrique sportive basée sur la Renault 5. Son électromoteur devrait développer 220 ch et son lancement pourrait intervenir au second semestre 2024. L’année suivante, ce sera au tour du Crossover GT de rejoindre le catalogue. Il sera électrique, reprendra la plateforme CMF-EV et mesurera environ 4,60 m de long.

L’Alpine A110 prendra sa retraite en 2026 et laissera place à une Berlinette entièrement électrique, qui aura droit à une déclinaison roadster. Cette A110 reposera sur une nouvelle plateforme haute performance, nommée APP (Alpine Performance Platform).

Seulement, cette architecture servira également pour élaborer une A110 à quatre places, qui répondra au nom d’A310. Ce nouveau modèle ne sera pas totalement inédit puisque l’A310 a déjà existé dans le passé. Il s’agissait d’un coupé 2+2 commercialisé de 1971 à 1984.

Cependant, il ne sera plus question de moteur à quatre cylindres et de V6 de type PRV. Cette nouvelle génération sera bien sûr électrique et les batteries seront fabriquées en France, à Dunkerque chez Verkor. Il est encore trop tôt pour s’imaginer à quoi ressembleront ces sportives, mais Bruce Pillard, le directeur marketing d’Alpine se veut rassurant : « Si tous nos futurs modèles sont électriques, ils seront de véritables Alpine. Ils auront l’ADN de l’agilité et de la légèreté ».

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Ce duo d’A110 et d’A310 fait écho à ce que l’on trouve chez Porsche avec les 718 Spyder/Cayman et la 911. La prochaine génération de 718 sera entièrement électrique, c’est officiel, et devrait être commercialisée l’année prochaine.

De son côté, la 911 fera tout pour rester thermique jusqu’à la dernière échéance, celle de 2035 en Europe. Seulement, par sa philosophie de sportive à quatre places, Alpine a très certainement comme cible la 911, d'autant que ce modèle s'attaquera au marché américain. De par sa motorisation électrique, l’A310 ne se battra peut-être pas à armes égales, mais mettra en garde la future génération de 911 qui n’aura d’autre choix que de passer à l’électrique.