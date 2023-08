Dossier : sept Alpine en 2027 !

C’est en 2017 que la marque Alpine dévoile la nouvelle Alpine A110. Une héritière de l’emblématique berlinette A110 qui possède tout comme elle une belle agilité et une facilité pour négocier les virages. Depuis, de nombreuses versions ont permis de renforcer le pouvoir d’attraction de cette « négociante en virages ». On a ainsi vu apparaître l’A110 de 252 ch, l’A110 S de 292 ch pour aboutir l’an dernier à la A110 R de 300 ch. En plus de versions réservées à la compétition (A110 GT4, A110 Cup, A110 Rally), Alpine propose des séries limitées de son petit bolide (A110 GT Jean Rédélé, A110 Tour de Corse 75, A110 R Fernando Alonso, etc). Dernièrement, ce sont trois livrées spéciales que proposent à ses clients la marque Alpine, tout est fait pour garantir à l’A110 une préretraite animée, car l’A110 doit disparaître du catalogue pour être remplacée par un coupé électrique étudié conjointement par Alpine et Lotus. Mais ça, c’était avant…

Le remplacement de l’A110 par un modèle électrique produit chez Lotus qui reprendrait la base de la future Lotus Type 135, c’était ce qui avait été prévu avant que les deux constructeurs ne décident d’un commun accord en mai 2023, de ne pas poursuivre leurs travaux en commun. Le désaccord entre les deux constructeurs porterait sur l’impossibilité d’installer un moteur thermique sur la base de Lotus Type 135. Mais pourquoi un moteur thermique, alors qu’Alpine a indiqué ne vouloir produire que des voitures électriques dans le futur ? C’est qu’à l’image du concept-car Alpenglow présenté au dernier Mondial de l’automobile en octobre 2022, la marque réfléchirait à produire des moteurs thermiques fonctionnant avec de l’hydrogène vert.

Résultat de ce « divorce à l’anglaise », l’Alpine A110 actuelle a encore de beaux jours devant elle puisqu’elle ne quittera le catalogue du constructeur qu’en 2027. Est-ce pour autant qu’il n’y aura plus de partenariat avec Lotus ? Pas forcément, car Lotus a laissé la porte ouverte à d’autres discussions sur d’autres modèles et puis Lotus appartient au groupe chinois Geely, Renault et Geely sont ensemble dans la division Horse créée par Renault pour la conception de moteurs thermiques (car ce type de moteur représente et représentera encore un gros marché partout dans le monde) et hybrides. On peut donc imaginer sans peine que Geely/Lotus apporte un coup de main à Alpine pour ses futurs modèles, d’autant que la gamme de véhicules badgés du « A fléché » va s’étoffer.

En 2021, Luca de Meo (directeur général de Renault) annonçait solennellement qu’il croyait en Alpine et qu’il voulait faire d’elle une entité sportive électrique avec trois nouveaux modèles. Dans ces trois modèles électriques on trouvait la remplaçante de l’A110, une berline sportive et un SUV. Depuis, bien des choses ont évolué et Luca de Meo et Laurent Rossi (CEO d’Alpine) ont jeté les bases de l’avenir d’Alpine le 26 juin 2023. Cet objectif ne porte plus sur trois modèles, mais sur sept ! Alors que la future R5 Alpine a été dévoilée sous la forme d’un show,-car Alpine A290_ β, il y aura aussi la remplaçante de l’A110 qui sera disponible en coupé et roadster, un coupé sport quatre places qui va reprendre le doux nom d’A310, et puis il y aura, non pas un, mais trois SUV. Le premier d’entre eux, sera le Crossover GT sera produit dans la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, ce modèle compact de segment C sera suivi plus tard par des modèles plus grands de segment D (4,80 mètres de long) et E (5 mètres et plus).

Cette profusion de modèles est rendue nécessaire, car Alpine et son propriétaire Renault ont de l’ambition. Selon Laurent Rossi, cette gamme servira à consolider la présence d’Alpine sur ses principaux marchés d’Europe et du Japon, mais aussi d'étendre à l’international en visant les États-Unis et l’Asie. La plupart de ces nouveaux modèles seront d’ailleurs proposés sur le marché américain et hors d’Europe. Alpine veut en 2026 afficher une marge opérationnelle à l’équilibre et un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Ensuite, Alpine vise à l’horizon 2030 une marge opérationnelle supérieure à 10 % et un chiffre d’affaires supérieur à 8 milliards d’euros, celui-ci incluant 1 milliard d’euros en cas de lancement de la marque Alpine sur le marché chinois.

Pour arriver à ses fins, Alpine va compter sur une gamme élargie, mais va aussi compter sur ses partenaires et des investisseurs présents et futurs pour mener à bien tous ses projets. La marque s’appuiera également sur le savoir-faire de ses équipes basées en France comme la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, l’ingénierie d’Alpine Cars dans la commune de Les Ulis, l’équipe du design de Guyancourt et celle des motorisations à Viry-Châtillon ainsi que l’usine Alpine F1 Team qui est dédiée au développement des monospaces à Enstone au Royaume-Uni. Car le sport va être omniprésent. Alpine a d’ailleurs présenté sa toute nouvelle hypercar A424_β (conçue autour d’un châssis Oreca) chargée de participer au Championnat du monde WEC et aux 24 Heures du Mans en 2024, la marque intensifiera également sa présence en F1 et Alpine Racing LTD vient de recevoir un apport de 200 millions d’euros de la part d’investisseurs américains (Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments) afin d’accélérer son développement avec la création d’installations et d’équipements de pointe.