Alpine aidée par ses capacités de production et le succès de la R

Pour ce premier semestre, Alpine a vendu 1 863 voitures, soit 159 exemplaires de plus qu’à la même période en 2022. Plusieurs facteurs expliquent cette progression.

Il y a tout d’abord la capacité de production du site basé à Dieppe (76). Elle a été augmentée de 20 % pour atteindre sa capacité maximale en juin, c’est ce qui explique une très forte augmentation des immatriculations (+ 71 %) par rapport au même mois de l’année dernière. La capacité annuelle s’élève désormais à 4 500 unités annuelles.

C’est ensuite la version la plus sportive et la plus chère (hors série limitée), la R, qui booste les ventes. Depuis son lancement en décembre 2022, l’A110 R a séduit 1 155 acheteurs, dont 900 au premier semestre 2023. La Berlinette étant initialement conçue pour être une sportive fun et relativement abordable, c’est finalement la version facturée 112 000 €, sans option, qui séduit le plus. De l’aveu même d’Alpine, ils ne s’attendaient pas à un tel succès.

Ensuite, les 200 exemplaires de l’A110 San Remo 73 et les 100 unités de l’A110 R Le Mans ont rapidement trouvé preneurs.

Même si Alpine vend plus de 55 % de ses voitures en France, la marque est satisfaite de son évolution dans l’hexagone, mais aussi à l’étranger. Elle va d’ailleurs augmenter ses points de ventes, de 144 à 160, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Un showroom a été inauguré à Tel Aviv en Israël et un second est prévu au Maroc d’ici la fin de l’année. La marque songe également à s’implanter en Turquie.

La production de l’A110 bientôt limitée

Si Dieppe est désormais capable de produire 4 500 unités par an, le site va devoir revoir ses capacités à la baisse l’année prochaine. En effet, l’actuelle A110 ne sera pas modifiée pour répondre aux normes de sécurité GSR2, puis de pollution Euro 7. Afin de pouvoir continuer à être vendue en Europe, l’A110 doit obtenir une dérogation. La condition est alors de limiter la production à 1 500 unités par an. Elle se fera donc de plus en plus rare, d’autant que sa remplaçante, qui fonctionnera exclusivement aux watts, n’est prévue qu’en 2026.