Qui osera commander son Alpine A110 avec ces nouvelles livrées fantaisistes ?

L’Alpine A110 est une authentique GT légère, dont la robe reste relativement discrète dans l’absolu (surtout lorsqu’on la configure avec des coloris très classiques). Les récentes éditions spéciales de la voiture dévoilées par la marque de Dieppe étaient nettement moins passe-partout avec des peintures souvent chargées d’éléments décoratifs en tous genres. Et quelques jours après avoir montré une édition Enstone rendant hommage à l’écurie de Formule 1 de la marque, Alpine présente cette fois trois nouvelles livrées spéciales disponibles au catalogue de l’Atelier Alpine (responsable de la personnalisation plus poussée).

Ces trois livrées jouent sur différents codes : la « French Signature » à 1 500€ ajoute à la couleur choisie un petit liseré tricolore du capot jusqu’au toit, avec le gros « A » stylisé du logo également sur le toit. La « Racing Heritage » à 1 500€ vient plutôt avec deux bandes blanches du capot jusqu’au coffre et un numéro « 55 » à l’avant qui fait référence à l’année de naissance d’Alpine. La « US Racing 2023 » à 8 000€, enfin, sort le grand jeu et mime la livrée de l’A110 GT4 Pikes Peak qui vient de terminer sur le podium de la célèbre course de côte américaine.

Pas des séries spéciales

Il ne s’agit pas de séries spéciales mais bien de livrées disponibles pour tout le monde sur demande au catalogue de l’Atelier Alpine. Elles sont disponibles aussi bien pour l’A110 de base que pour l’A110 S et l’A110 R. Dans le cas de la panoplie « US Racing 2023 », il faudra quand même assumer cette présentation particulièrement voyante…