Un problème gros comme un camion pour l'Alpine à Pikes Peak

Battre le record chronométrique de la catégorie « Time Attack 1 » réservée aux voitures de série modifiées. Voilà l’objectif de base de l’Alpine en engageant l’A110 « Pikes Peak » à l’édition 2023 de la célèbre course de côte américaine. Avec un superbe chrono de 9 minutes, 17 secondes et quatre dixièmes, le pilote Raphaël Astier a réussi à exploser son record établi en 2019 avec une Porsche 911 GT3 Cup modifiée dans cette même catégorie Time Attack 1. Mais la Française n’a finalement pas été engagée dans cette classe-là, suite à une décision de l’organisateur en sa défaveur.

Comme expliqué par les spécialistes d’Auto Hebdo, les instances réglementaires de l’épreuve ont en effet considéré au tout dernier moment que les modifications aérodynamiques effectuées sur l’A110 Pikes Peak étaient trop poussées par rapport à la configuration du modèle sur lequel elle se base, l’A110 GT4. L’A110 Pikes Peak a ainsi été déplacée dans la catégorie « Pikes Peak Open », beaucoup plus libre sur le plan technique. Malgré sa belle troisième place au classement général, elle finit derrière le monstrueux SuperVan Ford électrique de 1400 chevaux piloté par l’habitué Romain Dumas, auteur d’un temps en 8 minutes et 47 secondes. Ce dernier a même failli remporter le classement général, terminant à seulement 7 secondes du vainqueur Robin Shute et son proto de course thermique.

Loin du record absolu

Si le Ford SuperVan électrique a battu le record chronométrique de la catégorie « Pikes Peak Open », le record absolu de l’épreuve était hors d’atteinte cette année. Pour rappel, il appartient toujours à la Volkswagen ID.R pilotée par Romain Dumas en 2018, auteur d’un temps de 7 minutes et 57 secondes avec son proto électrique. La Peugeot 208 T16 de 2013 pilotée par Sébastien Loeb en 2013 reste seconde, en 8 minutes et 13 secondes.