Le 25 juin prochain, le pilote Raphael Astier s’élancera à l’attaque de la grande montée de Pikes Peak dans le Colorado au volant d’une A110 très spéciale, dotée d’un quatre cylindres turbo poussé à près de 500 chevaux (dans des conditions atmosphériques classiques) et forte d’un kit aérodynamique très impressionnant. Comme Peugeot à l’époque de sa 208 T16, le monstre se teste d’abord sur des routes françaises avant sa grande traversée de l’Atlantique. Il y a quelques heures, le proto a été mis à l’épreuve sur les petites routes de la Drôme, spécialement fermées pour l’occasion.

L'Alpine A110 Pikes Peak attaque les routes de France

Et comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus, elle marche déjà fort. Son kit carrosserie ferait passer les anciennes machines du DTM pour de gentilles grand tourisme et la poussée de la bête semble au niveau des préparations délirantes qu’on voit parfois à Pikes Peak. Notez que grâce à une publication du centre Alpine de Villefrance-sur-Saône, on peut aussi admirer la livrée définitive de l’auto avant sa participation à Pikes Peak.

Catégorie Time Attack 1

Contrairement à la Peugeot 208 T16 ou au Dacia Duster « No Limit » de 2011, cette Alpine A110 Pikes Peak ne visera pas la victoire au classement général (catégorie « Unlimited ») mais simplement celui de la classe Time Attack 1 réservée aux GT de série préparées. Elle veut battre le record chronométrique appartenant à une Porsche 911 GT3 Cup et datant de 2019, déjà réalisé par Raphael Astier.