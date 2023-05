Alpine A110 Pikes Peak 2023 : 500 ch pour gravir l'Amérique !

Après avoir annoncé sa participation à la course de côte de Pikes Peak 2023 avec une A110 préparée tout spécialement pour l’occasion, Alpine lève le voile sur ce nouveau monstre conçu pour faire briller ses couleurs dans la montagne du Colorado. Dans un contexte où Alpine prépare son arrivée sur le marché américain avec ses futurs SUV électriques, l’engagement n’a probablement rien de fortuit. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le groupe Renault vient à Pikes Peak, après l’incroyable Dacia Duster « No Limit » vu en 2011.

Contrairement à ce Duster de 850 chevaux équipé d’un moteur de Nissan GT-R, l’Alpine A110 Pikes Peak ne courra pas dans la catégorie principale « Unlimited » rassemblant les machines les plus puissantes et performantes (dont le record chronométrique absolu reste la propriété du Volkswagen ID.R électrique de 2018). Elle s’inscrira plutôt dans la catégorie « Time Attack 1 », pensée pour les GT de course préparées. A ce jour, le record chronométrique de cette catégorie appartient à une Porsche 911 GT3 Cup de 2019. Pilotée par le pilote français Raphael Astier, l’Allemande avait signé un temps de 9:23.721.

500 chevaux et 950 kilos

Et c’est ce même Raphael Astier qu’on retrouvera aux commandes de l’A110 Pikes Peak le 25 juin prochain dans le Colorado. Forte d’un aérodynamisme pensé pour l’appui maximal, la Française peut aussi compter sur un moteur poussé à 500 chevaux et un châssis dont la masse tombe à 950 kg. Pour rappel, l’A110 de route ne dépasse pas les 300 chevaux et pèse 1 086 kg dans sa variante la plus légère, l’A110 R.

L’auto a déjà tourné à la fin du mois d’avril sur le circuit de Lurcy-Lévis et effectuera d’autres séances d’essai dans la Drôme puis à Val Thorens. Elle fera ensuite le grand voyage de l’autre côté de l’Atlantique pour participer à l’édition 2023 de la montée de Pikes Peak.