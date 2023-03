Alpine s'engage à Pikes Peak avec une A110 GT4 préparée

Alpine continue d’étendre son implication en sport automobile. Après le programme en Formule 1, celui dans la catégorie reine de l’endurance (dès 2024) ou encore le FIA GT4 et l’Alpine Cup en compétition client, la division sportive du groupe Renault se prépare à débarquer dans une épreuve très médiatisée : la célèbre montée de Pikes Peak où se distinguent chaque année des prototypes débordants de chevaux à la préparation très impressionnante.

L’engagement d’Alpine ne se fera pas avec l’un de ces prototypes délirants de la catégorie « Unlimited », mais plutôt avec une version adaptée de l’A110 GT4 déjà présente dans de nombreux championnats dans le monde actuellement. Une machine dont le quatre cylindres turbo développe entre 330 et 360 chevaux selon les brides utilisées, avec un châssis pesant moins de 1100 kg et un peu d’appui aérodynamique. Alpine ne donne pour l’instant aucun détail technique sur cette future A110 « Pikes Peak », mais on distingue déjà une arrête dorsale impressionnante derrière la cellule sur la première image montrée ci-dessus. On imagine que le quatre cylindres sera poussé à son maximum pour l’occasion, puisqu’il n’y a pas besoin de tenir plus que les 20 kilomètres de la montée.

Rendez-vous le 25 juin 2023

Cette année, la montée de Pikes Peak se déroulera le 25 juin prochain. Rappelons que le groupe Renault a déjà participé à Pikes Peak en 2011, avec le très véloce Dacia Duster « No Limit ». Equipé d’un V6 de Nissan GT-R et piloté par Jean-Philippe Dayraut, il développait 850 chevaux. A l’époque, il n’avait pas réussi à remporter le classement général. En 2023, c’est le pilote de rallye Raphaël Astrier qui pilotera l’Alpine à Pikes Peak.