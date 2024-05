La première Alpine 100% électrique sera la citadine A290 dont la présentation officielle aura lieu d’ici la fin de l’année. Ça, on le sait depuis 2022. La division sportive du groupe Renault doit ensuite ajouter de nombreux autres modèles électriques d’après la stratégie dévoilée il y a un peu plus d’un an avec une remplaçante directe de l’A110 actuelle, plusieurs dérivés de cette sportive mais aussi trois SUV.

Les surprises d'Alpine pour le futur

Visiblement, il y a eu un peu de changements depuis ce temps. A l’occasion de l’assemblée générale du groupe Renault qui s’est tenue à la fin de la semaine dernière, le directeur général Luca de Meo s’est attardé sur cette future gamme d’Alpine. Il a montré au public présent (dans la séquence visible ci-dessus) un tableau avec les sept nouveautés prévues chez Alpine : l’A290 en haut à gauche, l’A110 électrique à sa droite en haut, une version allongée de cette A110 électrique ressemblant à un coupé 2+2 et la version spider de l’A110 à l’extrême droite. Dans la ligne du-dessous, on trouve les deux futurs SUV prévus (le compact à droite avec un châssis proche de celui des Mégane et Scénic E-Tech mais aussi un modèle plus gros visible au milieu). Et à la gauche de cette ligne du bas, une super-sportive au profil effilé qui apparaît au lieu du troisième SUV plus gros, celui qui aurait pu reprendre des éléments techniques du groupe chinois (et partenaire de Renault) Geely comme l’avait avoué l’ancien directeur d’Alpine Laurent Rossi.

Une supercar à hydrogène, c’est désormais possible

Alors que l’Alpenglow Hy4 dévoilé il y a quelques jours ne devait annoncer qu’une future voiture de course équipée d’un moteur thermique à hydrogène (interdite de vente aux particuliers en dehors des circuits donc), il semblerait que cette sportive énigmatique du nouveau tableau d’Alpine montrée pendant l’assemblée générale puisse être une vraie voiture routière à hydrogène. Car Luca de Meo le dit lui-même pendant cette conférence : « la gamme complète d’Alpine sera 100% électrique et potentiellement à hydrogène à combustion ». D’après ses propres termes, cette sportive à hydrogène resterait donc hypothétique.

Luca de Meo en profite aussi pour réaffirmer sa volonté d’imposer Alpine partout dans le monde, avec pour objectif des ventes « à 50% hors d’Europe en 2030 ». Reste à voir si cette image de la gamme Alpine continuera à changer dans les années à venir. La marque semble en tout cas ne plus miser uniquement sur la technologie 100% électrique et garde son attention sur l’hydrogène, qui pourrait lui permettre de commercialiser des autos à la fois bruyantes et « zéro émissions ».