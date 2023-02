Alpine veut plaire aux Américains avec ses deux SUV électriques

Alpine ne commercialise actuellement qu’un seul modèle, la voiture de sport A110 équipée de son moteur thermique. Dès la fin de l’année 2024, elle passera au 100% électrique avec l’arrivée d’une compacte cousine de la nouvelle Renault 5, puis un SUV familial compact basé sur la plateforme des Renault Mégane E-Tech et Nissan Ariya. Le lancement de ce second modèle sera important à plus d’un titre, puisqu’il doit également plaire aux Américains et permettre à Alpine de s’implanter sur ce marché. « Les Etats-Unis représentent la destination principale de ces autos » a expliqué le patron d’Alpine Laurent Rossi, désignant le SUV compact attendu pour 2025 mais aussi un autre futur SUV électrique, plus gros, prévu pour 2027-2028.

Ces deux SUV électriques doivent permettre à Alpine de s’imposer dans les catégories du Porsche Macan et du Cayenne, qui feront la part belle aux modèles électriques dans quelques années. L’objectif est de taille et s’inscrit dans une stratégie visant à arriver à faire d’Alpine une marque de luxe incontournable dans le monde, avec environ 150 000 exemplaires vendus chaque année d’ici 2030.

Renault et le marché américain, une histoire difficile

Rappelons que Renault n’a jamais réussi à s’implanter correctement aux Etats-Unis. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, à l’époque où le constructeur au losange possédait AMC et Jeep. Alpine devra donc réussir là où la marque mère a toujours échoué. Espérons pour Renault que ce projet de développement d’Alpine fonctionne mieux que ceux de Maserati et Alfa Romeo décidés par Sergio Marchionne au milieu de la précédente décennie…

Via Automotive News