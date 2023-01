Alpine veut se rapprocher des ventes de Porsche et devenir une grosse marque de luxe

Alpine ne commercialise pour l’instant qu’un seul modèle, la savoureuse A110 qui fait office de référence dans la catégorie des voitures de sport raisonnablement abordables. Ses ventes restent évidemment confidentielles, ce genre de véhicule n’intéressant qu’une frange de passionnés. Mais attention, Alpine veut devenir un vrai gros constructeur de luxe. Après l’avoir déjà annoncé il y a quelques semaines dans sa grande conférence de presse du groupe Renault, Luca de Meo vient de le redire à nos confrères d’Automotive News en donnant plus de détails sur ses plans.

Alpine vise la vente d’environ 150 000 voitures par an dans le monde d’ici 2030, soit un chiffre plus de cinquante fois plus grand que le niveau de production actuel de la marque ! Pour réaliser cet objectif, le patron du groupe Renault compte bien évidemment sur la construction d’une vaste gamme de modèles électriques : avec la compacte sportive cousine de la Renault R5 attendue pour 2024, le SUV compact prévu pour 2025, la remplaçante de l’Alpine A110 en 2026, un SUV familial en 2027 et un gros SUV en 2028, Alpine possédera d’ici la fin de la décennie une gamme pléthorique de modèles sur des segments clé. De quoi positionner Alpine comme une référence du marché d’exception face à Porsche ou Maserati ?

Un plan ambitieux

Rappelons que Porsche, marque automobile la mieux établie dans le monde sur le segment des modèles très haut de gamme, a vendu un peu plus de 300 000 autos dans le monde en 2021. Le plan d’Alpine est donc d’atteindre la moitié de ce chiffre en seulement six ans après l’arrivée du premier modèle électrique. Et Luca de Meo veut aussi imposer Alpine en dehors de l’Europe. De sacrées ambitions !