500 chevaux et 2,5 tonnes pour le SUV d'Alpine ?

Vous le savez, la marque Alpine se prépare à entamer une grosse révolution technologique. Alors qu’elle ne compte actuellement qu’une savoureuse voiture de sport à motorisation thermique développant entre 252 et 300 chevaux selon la version, elle ne proposera plus que des modèles 100% électriques dès la seconde moitié de la décennie. Après une compacte extrapolée du châssis de la Renault 5, elle lancera en 2025 un véritable SUV compact basé sur la plateforme CMF-EV, équipant déjà la Renault Mégane E-Tech et le Nissan Ariya.

D’après les journalistes anglais d’Autocar, ce futur SUV compact électrique d’Alpine se nommera « GT X-Over ». Il utilisera comme le Nissan Ariya une configuration à deux moteurs, histoire de bénéficier d’une transmission intégrale et d’un haut niveau de puissance maximale. Nos confrères anglais évoquent un chiffre légèrement au-dessous des 500 chevaux. Malheureusement, la masse pourrait dépasser les 2,5 tonnes à cause des batteries de 87 kWh (sans doute les mêmes que sur le Nissan Ariya actuel), garantissant une autonomie maximale au-dessus des 400 kilomètres.

Un style très inspiré de l’A110

Toujours d’après les journalistes d’Autocar qui se sont entretenus avec le designer de la marque Anthony Villain, le SUV s’inspirera beaucoup du style de l’A110 actuelle. Son aérodynamisme évoquera l’univers des coupés, comme le montrait le récent teaser visible dans l’image du haut. Rappelons que ce futur modèle sera suivi de deux SUV plus gros en 2027 et 2028. Espérons que les ingénieurs de la marque parviennent à insuffler un peu du formidable plaisir de conduite de l’A110 actuelle dans ces futurs pachydermes électriques…