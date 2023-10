Nissan Hyper Punk Concept (2023) : une voiture pour les influenceurs

Il n’y a rien de surprenant à voir les constructeurs automobiles se « lâcher » lorsqu’ils construisent des concept-cars pour attirer l’œil des visiteurs dans les salons automobiles. Généralement, ces concept-cars permettent aussi de donner quelques indications quant aux futures orientations stylistiques des marques et autres modèles à venir. Le Nissan Hyper Punk ne rentre pas vraiment dans ce cadre-là. Quatrième concept-car dévoilé par le constructeur japonais en prévision du salon de Tokyo après l’Hyper Urban, l’Hyper Adventure et l’Hyper Tourer au physique déjà déroutant, il pousse le curseur du délire conceptuel encore plus loin.

Ses roues ressemblent à des boutons de Playstation et le véhicule entier est dessiné sur le thème de l’origami. Il s’adresse aux « artistes et aux créateurs de contenus », fait le « lien entre les mondes virtuels et physiques » et permet de « partageant l'énergie du véhicule avec des collaborateurs et lors d'événements communautaires locaux ». Tout un programme !

Un intérieur origami délirant lui aussi

Vous voulez d’autres éléments fantasmagoriques ? Le communiqué officiel en recèle. « À l'intérieur, des éléments de style origami reflètent le design japonais et créent un espace où le numérique et l'art fusionnent. Par exemple, les caméras embarquées peuvent capturer le paysage autour de la voiture et utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour le convertir en décors de style manga ou en motifs graphiques selon les préférences du propriétaire. Les images peuvent ensuite être projetées sur un triple écran disposé autour du conducteur dans l'habitacle, créant ainsi un espace où la réalité et le monde du métavers se confondent. Conçu comme un studio de création mobile, l'habitacle offre une connectivité internet sans faille et peut se connecter aux appareils et équipements de création des passagers, permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations ou de créer tout en se déplaçant. Grâce à l'IA et aux biocapteurs d'appui-tête, le concept Nissan Hyper Punk peut détecter l'humeur du conducteur et sélectionner automatiquement la musique et l'éclairage appropriés, stimulant ainsi son énergie et sa créativité. ». Au passage, ils paraissent bien tranchants ces origamis…