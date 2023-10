Nissan Hyper Urban (2023) : la future voiture de ceux qui veulent sauver la planète

La lecture des communiqués officiels des constructeurs automobiles permet régulièrement de lire de paroles inspirantes pour ceux qui ont espoir d’un monde meilleur et d’y contribuer. Les éloges à propos des produits de ces marques vont bien souvent au-delà du simple plaisir de rouler dans une voiture confortable et agréable à utiliser. Prenez celui du Nissan Hyper Urban par exemple, un concept-car qui sera exposé au prochain salon de Tokyo à côté d’autres études de style amenées par la marque : « Chaque concept [exposé par Nissan à Tokyo] possède des caractéristiques spécifiques qui visent à enrichir les modes de vie uniques et les aspirations diverses des clients. Ces concepts entendent accompagner les clients soucieux d'avoir un impact positif sur la planète sans faire de compromis sur le style ou le plaisir ». Rien que ça !

En lisant entre les lignes de ce communiqué aux promesses d’un monde meilleur, on comprend que l’Hyper Urban préfigure simplement un futur SUV citadin électrique, qui aura sans doute vocation à remplacer le Juke actuel en se positionnant en-dessous de l’Ariya. Son style est en tout cas très futuriste (comme souvent pour ce genre de concept-car) et minimaliste.

Nissan met l’accent sur le V2G

Outre un intérieur à l’ergonomie fantaisiste, Nissan met l’accent sur les fonctions V2H (génération d’électricité pour alimenter la maison) et V2G (génération d’électricité pour alimenter le réseau électrique public) sur ce concept-car. Pour cette partie-là au moins, on ne nage pas dans les promesses folles ou les éloges gratuites puisque cette technologie doit effectivement se généraliser en Europe (et ailleurs) dans les prochaines années. Il y aura trois autres concept-cars inédits de Nissan au salon de Tokyo qui seront dévoilés les 10, 17 et 19 octobre prochains.