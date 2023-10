Le concept Nissan Hyper Tourer a de quoi dérouter

La firme japonaise ne viendra pas les mains vides le 25 octobre au Japan Mobility Show (anciennement salon de Tokyo). En plus du coupé sportif FT-Se et du SUV FT-3e, elle y présentera un concept de mini-van répondant au nom de Hyper Tourer.

Après le Lexus LM que nous avons essayé et le Volvo EM90, il semble que la tendance du moment soit aux vans aux formes très rectilignes. Le concept Nissan pousse l’idée encore plus loin. L’ensemble s’avère massif avec une partie avant assez spectaculaire. Le contour du véhicule est souligné par un faisceau lumineux blanc, tandis que l’arrière est également très cubique. Si Nissan évoque un mini-van, ce véhicule paraît toutefois imposant.

Dans l’habitacle, les formes géométriques et strictes sont aussi de la partie. Un écran fin mais large trône au sommet de la planche de bord et le volant est de type « yoke ». Seulement, ce concept s’équipe de la conduite autonome, permettant aux passagers de s’installer face à face grâce aux sièges avant pivotant sur 360°. Ils profitent également d’un système d’intelligence artificielle pouvant surveiller les signes biométriques, notamment les ondes cérébrales, la fréquence cardiaque, la respiration et la transpiration afin de sélectionner automatiquement la musique et d’ajuster l’éclairage.

Une batterie à électrolyte solide

Côté technique, les informations sont encore maigres. Nissan indique que son concept est équipé de batteries dites solides, qui devraient arriver sur un modèle de série d’ici 2028. Ce type d’accumulateur permet de profiter d’un plancher, et d’un centre de gravité très bas. Il alimente deux moteurs électriques, e-4ORCE, qui fait de ce Hyper Tourer un véhicule quatre roues motrices.

Pour le moment, Nissan n’évoque aucune date de sortie pour son van, mais il aurait sa place pour concurrencer les Lexus LM et Volvo EM90.