Les concepts-cars audacieux de Toyota au salon de Tokyo

Après Mazda, Honda ou Daihatsu, c’est cette fois Toyota qui annonce son programme pour le salon de Tokyo ouvrant ses portes à la fin du mois d’octobre. Comme ses concurrents, le géant mondial de l’automobile viendra avec plusieurs concept-cars à la présentation très agressive.

Le FT-3e, pour commencer, prend la forme d’un crossover à la silhouette sportive. Il ne se montre pour l’instant que de trois quarts arrière dans la pénombre, mais cela permet déjà d’observer un profil façon coupé et une signature lumineuse arrière formée par un bandeau qui couvre toute la largeur de la poupe et remonte jusqu’aux roues arrière.

La FT-Se, ensuite, va nettement plus loin dans la radicalité. Comme vous pouvez le constater dans ces premières images, elle se présente comme une authentique voiture de sport à la silhouette de berlinette. Toyota ne donne aucun détail technique sur sa mécanique, mais on l’imagine très puissante. Toujours d’après le constructeur japonais, son développement serait supervisé par le département Gazoo Racing et l'auto porte le badge GR. Elle semble reprendre les lignes d’un des concept-cars exposés par le groupe japonais en 2020.

Bientôt une MR2 ?

Ces deux concept-cars préfigurent-ils l’arrivée de modèles de série à la philosophie proche ? Notons qu’au Japon, le magazine Best Car annonce l’arrivée prochaine d’une nouvelle voiture de sport Toyota reprenant le nom de la MR, cette sportive disparue du marché à la fin des années 2000. Mais avec une motorisation thermique et non pas un groupe motopropulseur électrique. Rendez-vous dès le 25 octobre prochain pour découvrir ces deux concept-cars au grand jour.