Honda Sustania-C Concept, la Honda e du futur ?

Comme Lexus et les autres constructeurs japonais, Honda prépare le salon de Tokyo 2023 de la fin du mois d’octobre en annonçant son programme. La marque y dévoilera le Specialty Sports Concept, un véhicule dont aucune image n’a fuité pour l’instant. Et il y aura d’autres véhicules inédits à ses côtés : le CI-MEV (image ci-dessous), un petit engin de mobilité urbaine disposant d’un habitacle à deux places et d’un petit moteur électrique, un peu comme la Citroën Ami et ses concurrents européens.

Le constructeur y amènera surtout le concept Sustania C (visible dans la photo de tête de l’article), prenant la forme d’une citadine à trois portes dont le design évoque furieusement celui de la « e », cette électrique commercialisée par Honda depuis 2019 notamment en Europe. Sa carrosserie est faite de résine acrylique, un matériau qui peut être recyclé et ré-utilisé par la suite.

De l’avenir pour ce concept ?

Faut-il en déduire que Honda prépare une version de série de ce concept-car au style assez peu fantasque ? Il y a quelques semaines, les communicants de la marque expliquaient ne pas prévoir de remplaçante directe pour la « e », préférant développer des SUV. Mais le concept Sustania C prouve que Honda n’en a sans doute pas totalement fini avec les véhicules urbains électriques.