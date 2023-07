Honda e, l'échec d'une citadine électrique au design très osé

Depuis 2019, Honda commercialise une citadine électrique au design particulièrement audacieux et épuré. Immédiatement saluée par tout le monde pour son style, cette petite auto si fascinante à regarder n’a jamais réussi à vraiment convaincre (que ce soit chez nous ou dans d’autres marchés importants de la planète). Et pour cause, elle coûte très cher tout en n’offrant pas des capacités d’autonomie impressionnantes avec ses petites batteries de 35,5 kWh et sa consommation importante sur l’autoroute. Elle démarre actuellement à 42 100€, c’est-à-dire au-dessus de modèles concurrents équipés de plus grosses batteries (Peugeot e-208, Opel Corsa Electric, Renault Zoé…).

Voilà pourquoi Honda ne prépare aucune remplaçante de cette « e » aux ventes décevantes, alors même que de nombreux constructeurs automobiles préparent l’arrivée de citadines électriques (Renault 5, Citroën ë-C3, Volkswagen iD.2…). La Honda e devrait rester au catalogue au moins jusqu’en 2025, avant de disparaître définitivement.

Remplacée par des SUV

Honda prépare bien des modèles électriques, mais ces derniers adopteront des positionnements différents et un design orienté vers les SUV et les crossovers. Pour l'instant, le constructeur japonais ne prévoit aucun modèle électrique pour la catégorie actuellement couverte par la e. Reste à voir si Honda gardera quelques-uns des éléments de style très forts de cette jolie citadine dont la pureté évoque un peu la Volkswagen Golf de la toute première génération.

Source : Autocar