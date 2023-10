Voici l’énorme Volvo EM90 et son esthétique déroutante

Depuis quelques semaines, on sait que Volvo prépare un grand monospace électrique pour renforcer sa gamme. On le sait car le constructeur suédois a communiqué de façon officielle sur le sujet, avec un teaser publié il y a seulement quelques jours. Et en attendant sa présentation officielle, l’engin se montre déjà sans le moindre élément de camouflage grâce à une publication du ministère chinois de la technologie de l’information et de l’industrie (qui zappe totalement la communication du constructeur).

Voilà donc ce fameux minivan électrique de Volvo, qui évoque un peu l’univers des utilitaires de luxe comme le Mercedes Classe V. On retrouve une calandre barrée du gros badge de la marque et des feux arrière verticaux, histoire de l’insérer un minimum dans les codes stylistiques de Volvo. Mais ce gros bébé de 5,2 mètres de long, qui pèse d’après le ministère 2 763 kg sur la balance, est bien le proche cousin du Zeekr 009 chinois.

Viendra-t-il en Europe ?

Rappelons qu’il reprend en effet les éléments techniques du minivan de la marque Zeekr, appartenant comme Volvo au groupe chinois Geely. Alors que ces gros minivans électriques de luxe se vendent bien dans l’Empire du Milieu, décision a été prise d’en faire une déclinaison chez Volvo pour profiter de l’aura de la marque scandinave. Pour l’instant, on ignore s’il sera aussi commercialisé sur le marché européen. On en saura peut-être davantage à l’occasion de sa présentation officielle prévue le 12 novembre prochain.