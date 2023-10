L'énorme monospace électrique Volvo EM90 se montre subtilement

Il y a quelques jours, Volvo annonçait son intention d’ajouter un nouveau modèle dans sa gamme. Un nouveau modèle aux dimensions totalement hors normes, puisqu’il faudra s’attendre à découvrir un engin dont la longueur totale devrait dépasser les 5,2 mètres de long. Oui, il sera encore plus gros que le récent EX90 déjà très imposant !

Ce nouveau modèle de Volvo prendra les traits d’un monospace, un genre de carrosserie inédit pour le constructeur scandinave. En fait, il profiterait d’une nouvelle synergie opérée au sein du groupe Geely, dans lequel se trouve Volvo depuis 2010. Le Volvo EM90 reprendra plus exactement le châssis et la technologie du Zeekr 009, un monospace électrique de 5,21 mètres de long développant jusqu’à 544 chevaux et pouvant se doter de batteries de 140 kWh au maximum. C’est lui qui se cache subtilement dans les images diffusées par Volvo, montrant la vie d’un homme qui réalise plein d’activités sérieuses à côté de son monospace. On voit la signature lumineuse arrière mais aussi une partie de l’avant.

Rendez-vous le 12 novembre

Ce nouveau Volvo EM90 sera officiellement présenté le 12 novembre prochain en Chine. Mais pour l’instant, on ignore si la marque suédoise le commercialisera également sur le marché européen où son format paraît quand même un peu gros.