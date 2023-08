Un monospace Volvo ? Jusqu’à la présentation de cette vidéo montrant le nouvel EM90 pour la première fois, ça n’existait pas. Mais la marque scandinave va bien commercialiser un grand modèle électrique avec ce genre de carrosserie, comme elle vient de l’annoncer de manière officielle. Pour toucher de nouveaux clients, évidemment, mais surtout pour profiter au maximum des synergies techniques possibles dans le groupe automobile Geely qui possède Volvo mais aussi Lotus, Polestar, Lynk & co, 17% d’Aston Martin, 10% de Mercedes-Benz en plus de la marque Zeekr.

Volvo EM90 (2023) : un monospace électrique chinois rebadgé !

Non seulement Zeekr doit débarquer prochainement sur le marché européen avec certains modèles, mais Geely reprend tous les principaux éléments techniques de son énorme 009 vendu en Chine pour en faire un clone Volvo. L’EM90 devrait tout de même faire l’effort d’afficher un style différent de celui du Zeekr 009 dans le détail mais sous la carrosserie, il s’agira bien du même châssis et des mêmes groupes motopropulseurs que ceux de l’étrange monospace chinois.

Des batteries géantes

Le Zeekr 009 utilise des batteries d’une capacité de 116 kWh ou même 140 kWh dans sa version haut de gamme, propulsée par deux moteurs électriques d’une puissance maximale de 544 chevaux. Mais il pèse extrêmement lourd à cause de sa carcasse de 5,21 mètres de long et ses batteries gigantesques : sa masse à vide dépasse les 2 900 kg d’après les normes chinoises avec les grosses batteries de 140 kWh, ce qui pourrait compliquer sa commercialisation en Europe où le PTAC (poids total autorisé en charge) doit être inférieur à 3 500 kg. Pour l’instant, Volvo n’évoque que sa commercialisation en Chine de toute façon même s’il pourrait se retrouver en vente ailleurs dans le globe. Il sera officiellement présenté le 12 novembre en Chine et sera construit dans le pays.