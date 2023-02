Zeekr X, un SUV électrique peut en cacher un autre

Zeekr fait partie des marques de la galaxie Geely comme Volvo, Lynk & Co, Lotus, Polestar ou Volvo. En Chine, elle se positionne comme un constructeur premium et propose déjà deux modèles, le break de chasse 001 et l’étonnant monospace de luxe 009. La X visible dans ces photos est le troisième modèle de la marque, qui prend la forme d’un crossover familial compact de 4,45 mètres de long. Son design épuré et agréable à l’œil, assez proche des codes de Lynk & Co dans une variante plus futuriste, cache des dessous bien connus.

Conformément à la politique de synergie des plateformes du groupe, le Zeekr X reprend la plateforme modulaire SEA du Smart #1 qui sera également utilisée par le futur Volvo EX30. Le X se range dans la catégorie des modèles compacts plutôt que des citadins, avec sa longueur identique à celle du Peugeot 3008. Zeekr ne dévoile pas ses caractéristiques techniques pour l’instant mais l’engin devrait reprendre les mêmes motorisations que le Smart #1. Les clients devraient donc pouvoir choisir entre une version à 272 chevaux et une variante plus puissante à plus de 400 chevaux. Reste à savoir s’il reprendra les batteries de son cousin de chez Smart (66 kWh) ou s’il proposera des accumulateurs plus gros pour autoriser une meilleure autonomie.

Bientôt en Europe

Comme Lynk & Co ainsi que les autres marques de Geely présentes depuis longtemps sur le Vieux Continent, Zeekr prévoit de débarquer en Europe. Le X sera commercialisé dès la fin de l’année 2023 en Chine et doit d’abord arriver sur notre continent par les pays du Nord. Mais il faudra vraisemblablement attendre au moins l’année 2024 pour pouvoir acheter des Zeekr en France.