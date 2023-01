Volvo EX30, un nouveau SUV urbain électrique

Volvo vient de présenter officiellement l’EX90, un grand SUV familial électrique qui s’attaque aux plus gros modèles premium du marché. Le constructeur scandinave a également lancé une version améliorée des C40 et XC40, ses deux SUV électriques compacts rivaux du Mercedes EQA. Et il ne compte pas d’arrêter en si bon chemin : le patron de la marque Jim Rowan vient de confirmer la présentation d’un tout nouveau modèle électrique le 15 juin prochain aux journalistes australiens de CarSales.

Ce modèle s’appellera EX30 et se positionnera en-dessous du XC40. Il s’inscrira vraisemblablement dans la catégorie des modèles urbains, actuellement pauvre en modèles de marques premium. Il trouvera sur son chemin le récent Smart #1, modèle également conçu par Geely qui possède Volvo et Polestar. Ou dans un autre genre, le dernier Jeep Avenger équipé lui aussi d’une motorisation 100% électrique.

Des pièces partagées avec le Smart #1 ?

La logique voudrait que ce Volvo EX30 reprenne la plateforme du Smart #1 aux dimensions similaires (4,27 mètres) et ses groupes motopropulseurs. Il devrait donc proposer jusqu’à 272 chevaux avec deux moteurs et des batteries d’une capacité de 66 kWh, garantissant une autonomie de plus de 400 kilomètres en norme WLTP. Au registre des performances et de l’autonomie, il devrait faire un peu mieux que le Jeep Avenger (156 chevaux et 402 km d’autonomie de son côté).