Nissan Hyper Adventure Concept (2023) : pur fantasme électrique

Nissan continue d’exposer son programme du prochain salon de Tokyo qui ouvrira ses portes à la fin du mois. Il y a quelques jours, le constructeur japonais montrait le concept-car Hyper Urban prenant la forme d’un petit SUV. Cette fois, il dévoile l’Hyper Adventure qui, comme son nom l’indique, se destine plutôt à l’exploration en terres inhospitalières. Il affiche des formes futuristes à l’extérieur comme à l’intérieur, avec un impressionnant système d’ouverture à l’arrière en deux parties déployant des marches pour faciliter la descente. "Qu'il s'agisse d'une escapade en montagne l'espace d'un week-end ou d'un voyage de plusieurs mois dans une région isolée, l'objectif principal du Nissan Hyper Adventure est de répondre aux besoins des amateurs de plein air. Sa batterie de grande capacité peut servir de source d'énergie pour alimenter des appareils externes, éclairer un campement ou même recharger des jet skis électriques", explique le communiqué.

Dans les images officielles, cet Hyper Adventure semble justement se situer dans le Grand Nord, un cadre classique des explorations véhiculées. Ce qui pose évidemment un problème pratique : un véhicule 100% électrique de ce genre est-il adapté pour fonctionner dans des conditions de grand froid dans des endroits où les systèmes de charge rapide n’existent pas ?

La même fonction V2G/V2X

Comme pour l’Hyper Urban concept, Nissan précise que l’Hyper Adventure s’équipe d’une fonction V2H (alimentation d’un circuit électrique local) en plus de la capacité V2X (servant de générateur pour des objets connectés à la voiture) et d’une fonction V2G (connexion aux réseaux électriques publics), même si cette dernière a probablement moins d’intérêt dans un cadre d’exploration en pleine nature. Deux autres concept-cars seront présentés par Nissan avant le salon de Tokyo, respectivement dévoilés les 17 et 19 octobre prochains.