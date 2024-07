EN BREF SUV compact Restyling A partir de

En 2007, la gamme européenne de Nissan a des airs de bric-à-brac. Entre la petite Micra, sexy mais peu rentable, la GT 350Z et le 4x4 Patrol, il manque à cette offre un modèle fédérateur qui a vocation à devenir un best-seller et à remplir les caisses de la marque. Ce modèle, ce sera le Qashqai, instigateur du phénomène SUV compact sur notre continent. Renouvelé une première fois en 2013, ce roi des ventes a, une nouvelle fois, fait peau neuve en 2021.

La concurrence étant toutefois des plus rudes sur ce segment de marché, il était temps que ce Qashqai n° 3 passe par la case restylage. Et contrairement à ce qui a été fait, il y a quelques mois, pour le Juke, ici, les évolutions esthétiques se remarquent au premier coup d’œil. Du moins, surtout lorsque l’on observe la proue.

dailymotion Le Nissan Qashqai est repassé sur la table à dessin, mais a-t-il progressé par ailleurs ?

En effet, cette dernière a totalement été redessinée. La signature lumineuse est désormais construite sur deux niveaux avec des feux de jour qui prennent la silhouette de pointes de flèche. Au-dessous, la calandre s’élargit très largement jusqu’à atteindre les extrémités du bouclier. La forme générale de cet élément évoque ainsi désormais… le nouveau Peugeot 3008.

Le Qashqai aime les couleurs

S’agissant d’un restylage de mi-carrière, les pans latéraux de carrosserie n’ont, évidemment, pas été retouchés. Les plus observateurs noteront toutefois l’apparition de nouveaux modèles de jantes, dont les 20" qui équipaient notre modèle d’essai. Quant à la palette de coloris, elle accueille trois nouveautés : le blanc nacré, le noir Kuro et le bleu Cayuga. Comme précédemment, le Qashqai permet toujours de combiner certaines teintes avec un pavillon peint en noir. C’est le cas du modèle photographié ici, dont la peinture porte le nom de rouge Fuji.

Enfin, sur la poupe, on remarquera les nouvelles optiques. Si les contours sont identiques à celles du précédent opus, elles passent du rouge au transparent. Cela a permis au designer de concevoir un dessin interne plus sophistiqué avec des éléments lumineux dont la forme évoque celle des "virgules" de la calandre.

Comme l’allié

Si le restylage se remarque à l’extérieur, c’est beaucoup moins le cas à l’intérieur. Et pour cause, puisque le mobilier de bord est repris à tel quel… ou presque. On retrouve donc la planche de bord aux contours modernes mais sans originalité particulière qui arbore, notamment, un combiné d’instrumentations 100 % digital, hormis sur la finition Acenta, ainsi que, et c’est toujours fort pratique, des commandes de climatisation physiques.

La console centrale est toujours assez imposante et ne brille pas particulièrement par le volume de ses rangements. L’ensemble du mobilier est constitué de matériaux de facture honorable et s’avère correctement assemblé. La présentation est toutefois rehaussée sur les finitions Tekna +, N-Design et N-Design + par la présence de larges inserts en Alcantara sur la planche de bord, les contre-portes et l’accoudoir central avant. Cette même matière compose, sur les deux dernières finitions citées, également une partie de la sellerie, en complément de cuir.

La principale nouveauté de cet habitacle prend toutefois place au sommet de la console centrale. Une nouvelle tablette de 12,3" y trône et regroupe l’ensemble des fonctions multimédia, à commencer par Android Auto et Apple Carplay sans fil. Dès le 2e niveau d’équipement, nommé N-Connecta, la navigation fait son apparition. Elle fait appel à un dispositif développé par Google. Nissan s’inspire ainsi de son allié Renault. Cette arrivée s’avère positive sur tous les points, avec un nombre de fonctions plus important, des informations mises à jour en temps réel, une commande vocale, qui s’est malheureusement montrée peu efficace lors de notre essai, et une cartographie satellite.

Sans surprise, l’habitabilité, des plus correctes, et le volume de coffre, très en deçà des normes de la catégorie avec ses 470 l (hors volume se trouvant sous le double plancher). On peste également contre la banquette au dossier à la fois trop droit et très ferme. Pas sûr que les occupants du deuxième rang apprécie les longs trajets à bord du Qashqai.