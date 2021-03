Kia EV6 : un crossover électrique racé (premières photos)

Chaque semaine ou presque apporte son lot de nouveautés intéressantes sur le front de la mobilité électrique. Ce lundi, le coréen Kia dévoile l’EV6, un crossover familial aux lignes sensuelles.

Si Kia a déjà pris pied sur le marché des véhicules « zéro émission » avec l’e-Soul ou l’e-Niro, l’EV6 est son tout premier modèle pensé dès le départ pour l’électrique, ce qui permet de plus grandes libertés en termes de style.

Placées sous la houlette de Karim Habib (ex-Daimler, BMW ou Infiniti), les équipes de Kia ont créé un modèle qui exprime rien moins que la nouvelle philosophie de design de la marque.

Appelée « Opposites United » (L’alliance des contraires) celle-ci « puise son inspiration dans les contrastes observés entre la nature et l’humanité » et « joue sur l’opposition entre des traits de style acérés et des formes sculpturales. »

Tout un programme pour un résultat qui, en photo, apparaît plutôt séduisant. Il est d’ailleurs intéressant de constater les partis-pris de style totalement opposés entre la Hyundai Ioniq 5 récemment présentée et cette Kia EV6, alors même que les deux voitures reposent sur la même plate-forme E-GMP.

Au cours d’une réunion en visio-conférence à laquelle Caradisiac a participé vendredi 12 mars en même temps qu’une petite vingtaine de médias du monde entier, Karim Habib a notamment exprimé le plaisir qu’il y à travailler sur les modèles électriques : « pas de porte-à-faux, un empattement long et un plancher plat, c’est ce dont tout designer peut rêver », a-t-il exprimé en substance.

Le constructeur se montre encore peu disert sur le pédigrée technique de l’EV6, mais on peut déjà « prêter » à l’auto les mêmes capacités de batterie et des autonomies du même acabit que la cousine Hyundai, en l’occurrence 58 et 72,6 kWh, pour un rayon d’action approchant les 500 km.

Quant à la vitesse de recharge, il est question chez Hyundai de retrouver jusqu’à 100 km d’autonomie en 5 minutes quand on se raccorde à une borne de 350 kW. Il n'y a donc aucune raison que cette Kia se voit privée des mêmes possibilités.

Il faudra toutefois attendre la fin du mois pour en apprendre davantage sur le pédigrée technique de cet intéressant coupé-crossover, dont la commericialisation en Europe interviendra durant le second semestre.