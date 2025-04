Le conseil d’administration de Nissan ne comptera plus Jean-Dominique Sénard

Il a quitté son poste de directeur de Michelin en 2019 suite à la démission de Carlos Ghosn. Une tâche ardue tant les relations entre Renault et Nissan étaient complexes. On connaît la suite puisque la marque japonaise vit une période pour la moins difficile…

C’est ainsi que Luca de Meo a pris dernièrement des mesures avec notamment l’arrivée d’Ivan Espinosa afin de reprendre les rênes de Nissan. Le jeu des chaises musicales se déplace désormais du côté du conseil d’administration. Jean-Dominique Sénard le quitte, accompagné de Pierre Fleuriot qui représentait Renault depuis 2020.

Ils devraient être remplacés par Timothy Ryan, anciennement aux commandes de la banque Natixis et Valérie Landon, dont son expérience en tant qu’ancienne directrice France du Crédit Suisse et administratrice de Forvia devrait être un atout. Leur profil financier n’est pas un hasard afin de redresser au plus vite les comptes de la marque.

Trois futurs modèles

Fin mars, Nissan a présenté son futur plan produit avec trois modèles : le Juke de troisième génération, la Micra de sixième génération qui sera une cousine technique proche de la Renault 5 électrique, ainsi que la troisième génération de Leaf. Seulement, ces trois modèles seront uniquement à propulsion, au moment où les moteurs hybrides connaissent un regain d’intérêt. Profiteront-ils de la nouvelle offre de Horse, qui consiste à intégrer des chaînes de traction hybrides dans des voitures électriques ? Une solution qu’il ne faudrait pas écarter.