Aiways U5 : première intrusion – Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

EN BREF SUV électrique Autonomie : 483 km À partir de 39 300 €

39 300 € , voici le prix de ce Aiways U5 auquel il faut soustraire l’aide gouvernementale de 7 000 €, soit un tarif de 32 300 €, ce qui fait de ce SUV mesurant de 4,68 m de long, tout simplement le modèle le moins cher du segment.

Pour ce prix, comme nous l’avions vu à l'occasion du salon de Genève 2019, lieu de sa première présentation publique en Europe, vous avez droit à un SUV familial dont le look est relativement banal. Il se différencie toutefois par ses poignées de portes escamotables mais surtout par sa face avant assez singulière avec sa calandre pleine, ses projecteurs fins qui débordent sur les ailes ou ses larges prises d’air.

La présentation intérieure est relativement classique au niveau du dessin de la planche de bord. Le numérique est bien présent avec un large écran multimédia de 12,3 pouces tandis que l’instrumentation, elle aussi numérique, possède une forme de triptyque singulière.

Avec son empattement de 2,80 m, l’U5 promet une habitabilité généreuse. La capacité du coffre varie entre 432 et 1 543 litres, banquette arrière rabattue.

Sur le plan mécanique, cet U5 est animé par un bloc de 140 kW, soit 190 ch et 315 Nm de couple. Ce moteur est alimenté par une batterie de 63 kWh, qui lui permet de bénéficier d’une autonomie de 483 km selon la norme WLTP. Au niveau de la recharge, le SUV accepte jusqu’à 90 kW en charge rapide (courant continu), ce qui se traduirait par une charge de 20 à 80 % en 27 minutes. Quant aux performances, le 0 à 100 km/h est annoncé à 7,8 s.

L’U5 sera disponible en deux niveaux de finition : Standard et Premium avec des prix compris entre 39 300 et 42 700 €. L'équipement est très complet avec notamment les aides à la conduite traditionnelles, les projecteurs LED, la caméra 360°, l'écran 12,3 pouces, les sièges avant électriques et les jantes alliage 17 pouces.

Ne cherchez pas de concessions. Il n’y en aura pas. La vente s'effectuera uniquement par internet. Une fois la commande validée en ligne, la livraison se fera chez vous. Il sera tout de même possible de découvrir et d'essayer le véhicule, dans 26 villes françaises, grâce à des démonstrateurs spécialisés qui viendront à votre domicile ou sur votre travail. L’entretien sera aussi original puisque celui-ci sera notamment assuré par le réseau Feu Vert, mais aussi des garages itinérants de la start-up Go Mécano. Pour la carrosserie, cela se passera du côté d'AD Carrosserie et Albax.

À noter qu’une version coupée dénommée U6 devrait arriver dans quelques mois.

Essai vidéo - Aiways U5 (2021) : le nouveau venu veut renverser la table des traditions de la distribution

C'est un pari osé : débarquer en France avec une nouvelle marque, un nouveau modèle et le vendre sans le moindre concessionnaire. Ce pari c'est celui du Chinois Aiways et de son SUV électrique U5. L'engin a-t-il les moyens de ses ambitions ? Réponse avec ce premier essai.

Lire l'essai

PROSPECTIVE FIABILITE On rentre ici dans l'inconnu. Car avec Aiways, il est plus difficile encore de parler de fiabilité, y compris en ne faisant que de la prospective. En effet, impossible même de se baser sur la fiabilité d'anciens modèles, ou d'autres modèles de la gamme. Aiways n'a tout simplement pas d'histoire. On peut donc se borner à dire qu'il devrait d'office bénéficier de la fiabilité supérieure des modèles électriques par rapport aux modèles thermiques, et que la garantie 5 ans ou 150 000 km, voire 8 ans ou 150 000 km pour le moteur et la batterie (75 % de capacité garantie avant 8 ans), rassure.

